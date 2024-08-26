İş dünyası ihracat için gaza basıyor! 10 ülkede alıcılarla birebir görüşülecek

Ticaret Bakanlığı, 2030'a kadar 200 bin kişilik ihracat ordusu için çabalarını artırıyor. İhracat Akademisi aracılığı ile yıl sonuna kadar 10 ülkeye 12 ayrı ticaret heyeti gitmesi sağlanacak.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA- Türk firmalar 4-5 Eylül'de İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi'nde farklı ülkelerden 100 kişilik bir alım heyetiyle görüşecek. Ardından yurt dışı turları başlayacak. İlk durak olan Fas'ta 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Faslı iş dünyasının Türkiye'den alımlarının artması için görüşmeler yapılacak. İş dünyası e-İhracat konusunda yeni adımlar için 6-11 Ekim tarihlerinde de Hindistan'da olacak. İhracatçıların üçüncü durağı Endonezya'nın Cakarta kenti olacak. Buradaki temaslar 9-12 Ekim tarihleri arasında olacak. Endonezya'nın ardından Çin, Kolombiya ve Panama seferleri gelecek. İş adamları 15 Ekim'de Çin'de, 21-26 Ekim'de Kolombiya ve Panama'da görüşmeler yapacak.



ABD SEÇİMLERİ VE İŞ DÜNYASI



Bütün dünyanın gözü, seçimler sebebiyle kasım ayında ABD'de olacak. Türk iş dünyasının seferi de bu dönemde gerçekleşecek. Firmalar 10-13 Kasım arasında Houston'da, 12-16 Kasım arasında ise Los Angeles temaslarını gerçekleştirecek. Diğer bir kısım iş adamı da 11 Kasım'da Almanya ve Japonya'da görüşmelere yoğunlaşacak. Aralık ayı da dış ticaret heyetleri için yoğun geçecek. 3-6 Aralık tarihleri arasında Türk ve İtalyan iş adamları Milano'da bir araya gelecek. Ekim ayında Çin'in Guanzhou şehrine çıkarma yapacak olan firmalar, 9 Aralık'ta ise Çin'in Shenzhen şehrinde temeslarda bulunacak.