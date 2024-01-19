İşçiler bayram ediyor! Belediye çalışanlarına yüzde 111 zam yapıldı

19 Ocak 2024 11:20 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 11:21

Belediyeler zam yarışına girdi. Birçok belediye çalışanlarına yüzde 100 ila 150 oranında zam yaparken, benzer bir haber de Manisa'daki Salihli Belediyesi'nden geldi. Belediye 2024 yılı için yüzde 111 oranında zam yaparak en düşük işçi maaşını 25 bin TL'ye yükseltti.

Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin ve Salihli Belediyesi Personel A. Ş. Yönetimi ile gerçekleşen görüşme sonunda maaşlara ilişkin müjdeyi duyurdu.

Kayda, "Belediyemiz birimlerinde hep birlikte gece gündüz özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızın aylık ücretlerine, Belediye-İş Sendikamız ile yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde toplamda yüzde 111 zam yaparak şirket işçilerimizin en düşük net aylık maaşlarını 25 bin TL olarak belirledik.

Yapmış olduğumuz bu tarihi zammın tüm işçi kardeşlerim için hayırlı olmasını diler, ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte güle güle harcamanızı temenni ederim. Her şey Salihli’miz için. Birlikte nice güzel yarınlara" dedi.

Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin de "İşçilerin hakkını koruyan, emeklerinin karşılığını veren Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya sendika üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.