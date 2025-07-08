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Haberler > Ekonomi > İŞKUR’dan aday havuzuna davet! İnternette 11 bin 600 lira olan iş ilanları meclis gündeminde

İŞKUR’dan aday havuzuna davet! İnternette 11 bin 600 lira olan iş ilanları meclis gündeminde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İŞKUR’dan aday havuzuna davet! İnternette 11 bin 600 lira olan iş ilanları meclis gündeminde
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşverenlerin eleman bulmak için kullandıkları online platformların fahiş iş ilanı rakamlarına İŞKUR freni geldi. Aday Havuz Sistemini devreye sokarak ilan tekelini kıran İŞKUR aynı zamanda ücretsiz uygulamasıyla işverenin de elini rahatlatıyor.

Haber Merkezi ANKARA - İşverenlerin eleman bulmak için internette belli ilan platformlarına yaptıkları başvurulardan alınan yüksek ücretlerin önüne geçmek ve bu platformların tekelini kırmak için, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) bir süredir uygulamaya aldığı ‘Aday Havuz Sistemi’ işverenlerin elini rahatlattı. İşverenlerin eleman bulmak için internette belli ilan platformlarına yaptıkları başvurulardan alınan ücretler Meclis gündemine getiren milletvekilleri, hemen hemen bütün işverenlerin kullandığı bir siteye, eleman bulmak için verilen ilandan şu anda 11 bin 600 lira ücret alındığını hatırlattı. Bu platformların tekel hâline geldiğinden şikâyet eden milletvekilleri “Buralar milletin haracını yiyor, KOBİ’lerin haracını yiyor, gençlerin de haracını yiyor” görüşünü dile getirdi.

HAVUZ SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

İŞKUR, bir süredir bu tekeli kırmak ve işverenlerin elini rahatlatmak için ‘Aday Havuz Sistemini’ devreye almıştı. Personel arayan işverenler için oluşturulan yeni uygulama ile ilan açılmaksızın ihtiyaç duyulan nitelikteki kişiler aday havuz sisteminden görüntülenebiliyor. Bu sistemden, işverenler ücretsiz yararlanabiliyor. İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, bu konuda milletvekillerini bilgilendirirken “İşverenlerimiz bu özel istihdam bürolarına bağımlı kalmasınlar diye bütün veri tabanımızdaki kayıtlı işsizleri, işverenlerimize açtık. Şu an kriterlerini girmek suretiyle CV’lerini görüyor, ondan sonra bunlarla irtibata geçip işe başlatabiliyor. Çok yeni açtık daha, üç aylık bir sürede 89 bin kişiyi bu şekilde istihdam ettik. Daha önce İŞKUR’dan eleman temin edebilmek için işverenler ilan vermek zorundaydı. Ama ilana kimse başvuru yapmıyordu. Diğer taraftan, veri tabanımızda 2,1 milyon işsiz var. Şimdi yeni sistemle bunları ciddi anlamda eritmeye başladık” dedi.

İŞKUR’dan aday havuzuna davet! İnternette 11 bin 600 lira olan iş ilanları meclis gündeminde - 1. Resim

BÜTÜN İLANLAR TEK YERDE 

Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirilecek kanun teklifi ile de bu alanda yeni bir adım daha atılıyor. Yeni uygulama ile özel istihdam bürolarının yayımladıkları açık iş ilanlarını ve açık işlere yönlendirdikleri kişilere ilişkin verileri İŞKUR’a bildirme zorunluluğu getiriliyor. Böylece iş gücü piyasasına ilişkin tüm açık iş bilgilerinin tek bir ulusal sistemde toplanması ve izlenmesi amaçlanıyor. Güneş “Bu yıl 1,5 milyon kişiyi işe yerleştireceğiz ama 300-400 bin kişiyi de özel istihdam büroları işe yerleştiriyor. Şu anda İŞKUR’da 97 bin açık iş ilanı var ama özel istihdam bürolarının da 110 bin ilanı var. Hedefimiz ülkedeki bütün açık iş ilanlarının aynı anda görülebilmesi. Ayrıca bunların ne kadarı işte kalıyor, meslek değiştirme sıklığı nedir? Mesela üç ayda bir iş değiştiren var mı? Bunun sebebi nedir? Beceri eğitimi veya mesleki eğitim verilmesi gerekiyorsa bunu yapacağız. Gayemiz Türkiye’deki iş gücü piyasasını bütüncül olarak izleyip politika geliştirmek” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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