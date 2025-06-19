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Haberler > Ekonomi > İşverene kurs desteği! 132 bin liralık gider İŞKUR'dan

İşverene kurs desteği! 132 bin liralık gider İŞKUR'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İşverene kurs desteği! 132 bin liralık gider İŞKUR&#039;dan
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132 bin 628 liralık zaruri gider tutarı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından kamu-özel sektör iş birliği ile işgücünü yetiştirmeye devam ettiklerini belirterek, bu çerçevede işverenlere kurs desteğinde bulunduklarını dile getirdi.

Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için hayati önemde olduğuna inandığımız nitelikli işgücümüzü yetiştirmeye kamu-özel sektör iş birliği ile devam ediyoruz. İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132 bin 628 lira zaruri gider tutarı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. İşverenlerimizi bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara destek vermeye, ihtiyaç duydukları alanda nitelikli personel yetiştirmeye davet ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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