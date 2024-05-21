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İstanbul Havalimanı 6-12 Mayıs haftasında Avrupa'nın zirvesinde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul Havalimanı 6-12 Mayıs haftasında Avrupa&#039;nın zirvesinde

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı, 6-12 Mayıs haftasının raporunu paylaştı. İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1430 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, 6-12 Mayıs arasında günlük ortalama 1430 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 6-12 Mayıs dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, söz konusu dönemde İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1430 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1402 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1337 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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