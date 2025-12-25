İstanbul’da taksiciler, artan maliyetleri gerekçe göstererek yeni yıl öncesi en az yüzde 30 zam talebiyle İBB’ye başvurdu. Zam talebinin kabul edilmesi halinde işte 2026 yılında uygulanacak taksi açılış ve indi-bindi ücretleri...

İstanbul’da taksicilerin yeni yıl öncesi zam beklentisi netlik kazandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, zam beklentileriyle ilgili ilk kez konuştu.

Artan akaryakıt, bakım, sigorta ve işletme maliyetlerine dikkat çeken Aksu, zam talebinin gelir-gider dengesi ve sektörün sürdürülebilirliği gözetilerek hazırlandığını söyledi. Talebin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne (TUHİM) resmi olarak iletildiği bildirildi.

Ankara’da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zam sonrası, İstanbul’daki taksi ücretleri de yeniden tartışma konusu oldu.

“EN AZ YÜZDE 30 ZAM TALEP EDİYORUZ”

Zam talebine ilişkin açıklamalarda bulunan Eyüp Aksu, henüz net bir oran üzerinde uzlaşılmadığını belirtti. Aksu, şu ifadeleri kullandı:

“Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne sunduk. Gelir-gider hesaplamalarımızı da ilettik. Enflasyon, asgari ücret ve artan maliyetler dikkate alınarak bir talepte bulunduk. Komisyon toplanacak ve karar verilecek. Bizim talebimiz en az yüzde 30. Beklentimiz daha yüksek ancak alt sınır olarak bu oranı görüyoruz.”

ZAM OLURSA TARİFELER DEĞİŞECEK

Son olarak 2025 yılı eylül ayında güncellenen tarifeye göre İstanbul’da taksilerde taksimetre açılış ücreti 54,50 TL, kilometre başına ücret 36,30 TL, saatlik zaman tarifesi 453,71 TL ve kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 175 TL olarak uygulanıyordu.

Zam talebinin kabul edilmesi halinde yeni tarifede;

Açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye,

İndi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Gözler şimdi, UKOME ve ilgili komisyonlarda yapılacak toplantılara çevrildi. Alınacak karar, İstanbul’da taksi ücretlerinin yeni yıldaki seyrini belirleyecek.

