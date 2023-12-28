İSTANBUL'DAKİ DEV AVM'LER İFLAS MI ETTİ? Konkordato nedir? Hangi şirketler konkordato talep eder?

28 Aralık 2023 22:19 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 22:19

9 büyük alışveriş merkezinin bugün, konkordato talebinde bulunduğu iddia edildi. Forum İstanbul ve Forum Marmara gibi tanınmış AVM'ler de içerisinde bulunuyor. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 10 şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı vererek bu şirketleri koruma altına alındığı da bir diğer iddialardan biri oldu. Pandemi sürecinde özellikle AVM'lerin iflasın eşiğinde yer alması sonrası konkordato başvurdu. Peki AVM'lerin borçlarını ödemek için başvurdukları konkordato nedir?

KONKORDATO NEDİR?

Gündemde yer alan konkordato, şirketilerin iflas eşiğinde olduğu sırada başvurdukları bir yöntemdir. Tarihte bu terim Papalar ve hükümetler arasında yapılan bir alacak verecek anlaşmasıdır. Günümüzde ise; batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşma olarak geçer. Konkordato yapan şirketler mahkeme kararıyle adım adım borçlarını ödeyebilecek. Aslında taksit ödeme şekline döndürülen borçlar mahkeme kontrolünde gerçekleşir. Aslında tam anlamıyla konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.