İstanbul Optimum Premium Outlet AVM için imzalar atıldı. Rönesans Gayrimenkul, AVM'yi işleten Feriköy Gayrimenkul’ün kalan yüzde 50 payını da satın alarak yerin tek sahibi oldu.

Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Optimum Premium Outlet Alışveriş Merkezi'nin tek mülkiyetini elde etmek üzere düğmeye bastı. Şirket'in 3 Haziran 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, hâlihazırda yüzde 50 ortaklığı bulunan Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kalan yüzde 50'lik payını satın almak üzere resmi sözleşmeye imza atıldı.

ONAY BEKLENİYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu hisseler Euro Crescent Private Limited şirketinden devralınacak. Pay devir sözleşmesi imzalanmış olmakla birlikte, hisselerin resmi devri ise henüz yapılmadı. Sürecin tamamlanarak Rönesans Gayrimenkul'ün ortaklık payının yüzde 100'e ulaşması, Rekabet Kurulu’nun vereceği izne bağlı bulunuyor. Rönesans Gayrimenkul, Kurul onayının ardından daha önce ortak yönetim altında bulunan Optimum AVM'nin tek sahibi olacak.

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Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, satın alma hamlesinin stratejik ve finansal önemi vurgulandı. Açıklamada, "Alışveriş merkezinin tamamının Şirketimize ait olacak olması portföyümüzün ve gelirimizin büyümesi açısından büyük önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Rekabet Kurulu'na yapılacak izin başvurusunun ardından sürecin sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

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