Türkiye’de kadınların gayrimenkul yatırımları son 10 yılda ciddi bir yükseliş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl kadınlara satılan konut sayısı 2016’da satılan 391 bin 334 konuta göre yüzde 57,5 artarak 616 bin 570’e yükseldi. Veriler cinsiyet dikkate alınarak değerlendirildiğinde, kadınlara satılan konut sayısı, 2025’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,1 artarak 616 bin 570 oldu. Bu sayı, satılan toplam konutun yüzde 36,51’ini oluşturdu.

Toplam konut satışları 2025’te 1 milyon 688 bin 910 olarak kaydedildi. Kadınların en fazla konut satın aldığı il 98 bin 428 ile İstanbul oldu. Bu ili 56 bin 460 ile Ankara, 38 bin 613 ile İzmir, 28 bin 22 ile Antalya, 22 bin 131 ile Bursa takip etti. Kadınların en az ev satın aldıkları illere bakıldığında ilk sırada 186 ile Ardahan yer aldı. Bu şehri sırasıyla 405 ile Bayburt, 504 ile Hakkâri, 596 ile Gümüşhane izledi.

