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    Tarihi zirveyi görmüştü, düşüş başladı! Merkez Bankası'nda 13 hafta sonra bir ilk

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından aralıksız yükselen Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinde, 13 haftalık yükseliş serisi sona erdi. 22 Aralık haftasında tüm zamanların zirvesini gören rezervler, 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 60 milyon dolara düştü.

    Tarihi zirveyi görmüştü, düşüş başladı! Merkez Bankası&#039;nda 13 hafta sonra bir ilk
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine ilişkin güncel istatistikleri duyurdu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana rekor üstüne rekor kırarak tarihi seviyelere yükselen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 13 hafta sonra ilk kez düşüş kaydetti.

    Merkez Bankası verilerine göre toplam rezervler, 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 60 milyon dolara indi. Böylece 29 Aralık 2023 tarihi itibarıyla biten haftada toplam rezervler 4 milyar 393 milyon dolar azalmış oldu.

    Brüt rezervler, aynı haftada 4 milyar 727 milyon dolar azalarak 97 milyar 556 milyon dolardan 92 milyar 829 milyon dolara geriledi.

    Altın rezervleri ise 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara indi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'MÜJDE' DİYE DUYURMUŞTU

    Son 7 ayda rekor seviyeye yükselen rezervler, 22 Aralık haftasında 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rezervlerdeki yükselişi "En son müjdeyi de paylaşmak istiyorum" diyerek duyurmuştu. Erdoğan, "En son müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırarak 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır" demişti.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Merkez BankasıRezervler
    Haberler > Ekonomi > Tarihi zirveyi görmüştü, düşüş başladı! Merkez Bankası'nda 13 hafta sonra bir ilk
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