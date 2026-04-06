Türkiye genelinde helal yatırım araçlarına yönelik ilgi artarken, faiz hassasiyeti bulunan birey ve işletmelerin tercihinde katılım fonları ilk sıralarda yer alıyor. Geleneksel bankacılıktan farklı bir yapıya sahip olan faizsiz finans modeli kapsamında sunulan katılım fonu seçenekleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Faizsiz bankacılık prensiplerine göre işleyen bu sistemde kazanç, faiz yerine kâr-zarar ortaklığına dayanıyor. Peki, katılım fonu nasıl alınır? Faizsiz bankacılıkta getiri nasıl sağlanır?

Katılım fonu sadece faizsiz olmasıyla değil aynı zamanda etik finans yaklaşımıyla da birçok kişi tarafından bilhassa tercih ediliyor. Atıl durumdaki tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını sağlayan faizsiz bankacılık ve katılım fonu ürünleri son dönemlerde yeniden gündemde. Helal yatırım araçlarını araştıran milyonlarca kişi ''Katılım fonu nasıl alınır? Faizsiz bankacılık nasıl işler?'' sorularının cevaplarını da sorguluyor.

Katılım fonu nasıl alınır? Faizsiz bankacılığın işleyişi

KATILIM FONU NASIL ALINIR?

Katılım fonu almak isteyen vatandaşların öncelikle bir katılım bankasında hesap açması gerekiyor. Müşteriler faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak sunulan hesap türlerinden birini tercih edip belirlediği vade süresi boyunca birikimini bankaya emanet ediyor ve bu süre zarfında banka söz konusu fonları ticari faaliyetlerde değerlendiriyor.

Katılım fonu sisteminde getiriler elde edilen kazanca bağlı olarak değişikenlik gösteriyor. Banka tarafından yapılan yatırım ve finansman işlemlerinden elde edilen kar da dönem sonunda hesap sahipleriyle paylaşılıyor.

Bu sebeple de katılım fonu klasik mevduat sisteminden farklı olarak önceden garanti edilmiş bir faiz getirisi de sunmuyor.

FAİZSİZ BANKACILIK NASIL İŞLER?

Faizsiz bankacılık sistemi finansal işlemleri doğrudan para üzerinden değil, mal ve hizmet üzerinden yürütür. Banka finansman talep eden müşteriye nakit vermek yerine ihtiyaç duyulan ürünü satın alarak müşteriye vadeli şeklilde satar. Böylece ortada gerçek bir ticaret işlemi gerçekleşip elde edilen kazanç da yapılan ticaretten doğan kar olarak tanımlanır.

Banka ile müşteri arasında yapılan işlemler mutlaka bir sözleşmeye dayanır ve her finansman işlemi somut bir mal veya hizmete bağlanır. Katılım bankacılığı ayrıca riskli, belirsiz ve spekülatif işlemlerden uzak durmayı esas almaktadır.

KATILIM BANKACILIĞI ÜRÜNLERİ NELER?

Fon Kullandırma Ürünleri:

Murabaha (Sipariş Üzerine Kârlı Satım)

Selem (Peşin Satış)

Teverruk (Vadeli Alım, Peşin Satım)

İstisna (Eser Sözleşmesi)

İcâre (Kira ve Hizmet Sözleşmesi)

Finansal Kiralama / Leasing (Mülkiyetin Devriyle Sona Eren Kiralama)

Mudârebe (Emek-Sermaye Ortaklığı)

Müşâreke (Kar-Zarar Ortaklığı)

Yatırım Vekâleti

Fon Toplama ve Yatırım Ürünleri:

Katılma Hesabı

Özel Cari Hesap

Katılım Sigortacılığı (Tekâfül)

Yatırım Fonları (Katılım Fonu)

Sukuk (Kira Sertifikası)

