“Katılım sigortacılığının pazar payı büyüyor”

Katılım sigortacılığının sektördeki konumunun ve pazar payının genişlediğini belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek “Katılım Emeklilik olarak sağlıkta 2024 yılı hedefimiz yıl sonuna kadar 225 bin yeni sigortalıya ulaşmak” dedi.

Katılım esaslı BES ve sigortacılıkta 10’uncu yaşını kutlayan Katılım Emeklilik, sağlık sigortalarında faizsiz ürünleri, uygun prim maliyetleri, ürün çeşitliliği ve kapsamlı ek asistans hizmetleriyle sigortalılardan her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Sağlık sigortalarında geçen yıl yüzde 392’lik bir büyüme ile sağlık sigortacılığının ilk 10 şirketi arasında en hızlı büyüyen şirket olduklarını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek “Katılım Sağlık markası altında yaklaşık 1 milyar TL’lik prim üretimine ulaştık. Katılım sigortacılığının sektördeki konumu ve pazar payı genişliyor. Katılım Emeklilik olarak sağlıkta 2024 yılı hedefimiz yıl sonuna kadar 225 bin yeni sigortalıya ulaşmak” diye konuştu.

Katılım Emeklilik, her bütçeye uygun sağlık sigortaları portföyünü, dijital muayene teminatlı “4+4’lük” güvence sunan yeni poliçesiyle büyütüyor. “Sağlığınız da dört dörtlük olsun, keyfiniz de” mottosuyla sunulan yeni poliçe kapsamında sigortalılara, yatarak tedavilerde limitsiz teminatın yanı sıra yıl içinde 4 kez de ayakta tedavi teminatı sağlanıyor. Katılım Emeklilik’in dijital destekli bu yeni sigorta ürünü, branş hekimleriyle yılda 4 kez olmak üzere online muayene olma ve danışmanlık alma imkânı sayesinde sigortalıların sağlık hizmetine sıra beklemeden, bulundukları her yerden hızla ve kolayca ulaşabilmelerinin önünü açıyor.

TATİLDE DE UZMAN HEKİME ERİŞİM

Katılım Emeklilik 4+4’lük sağlık sigortasına ek olarak sunduğu asistans hizmetleriyle de farkını ortaya koyuyor. Yılda 1 kez diş bakım ve check-up hakkına sahip olan sigortalılar, 20 seans fizik tedavi ve sınırsız doktor, diyetisyen, psikolojik danışmanlık gibi hizmetlerden de poliçelerinin kapsadığı yıllık süre içinde ücretsiz faydalanma ayrıcalığını yaşıyorlar.

Poliçe kapsamında, ülkemizde en sık rastlanan meme ve prostat kanseri gibi hastalıkların önlenmesinde çok önemli yeri olan mamografi ve PSA taramaları da 40 yaş üstü sigortalılara ücretsiz olarak sunuluyor. Dijital kanallar üzerinden sunulan “4+4’lük’’ yeni muayene ve danışmanlık ürünü, özellikle iş seyahatleri nedeniyle ya da yaz ayları süresince yaşadıkları şehirlerden ayrılan sigortalılar için alanında uzman branş hekimlerinden aldıkları sağlık hizmetinde sürekliliği sağlıyor.