Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu

15 Aralık 2023 20:50 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 21:20

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Pandemi sonrası artan konut ihtiacının talebi karşlayamaması ile patlak veren fahiş kiraya furyası, devletin getirdiği yüzde 25 zam sınırı ile frenlendi. Kalıcı çözüm için 'hayalet ev' olarak adlandırılan boş evler mercek altına alındı.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI DEVAM EDECEK Mİ?

Kirada zam kısıtlaması devam edecek mi merak edilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.

TRT Haber'de konuşan Yılmaz, enflasyonun yüksek olduğu dönemde böyle bir tedbir alındığını belirterek yeni yılda zam sınırının kalkacağı sinyalini verdi.

"İHTİYAÇ KALMAYACAK"

Yılmaz, milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilen kararı şu ifadelerle duyurdu;

"Kirada yüzde 25 sınırlaması, enflasyonun yüksek olduğu dönemde kiracıyı korumak için aldığımız bir önlemdi. 2024'te enflasyon makul seviyeye gelecek. Dolayısıyla bu tür tedbirlere ihtiyaç kalmayacak."

"KONUT ARZI ARTACAK"

Yılmaz'ın açıklamalarının devamı ise şöyle;

"Otomotivde ciddi bir fiyat düşüşü gördük. Konut fiyatları ve kiralar da eski ivmeyi kaybetmiş durumda ancak henüz istediğimiz oranda değil. Daha da aşağıya gelmesi için gayret ediyoruz.

Konut konusunda arz yönlü politikalar önemli. Öncelikle konut arzını artırmamız gerekiyor. Son dönemlerde en önemli adımlarımızdan biri kentsel dönüşüm. Bir taraftan talebi kontrol ederken bir yandan da arzı artırıcı politikalarla konut fiyatlarını ve kiralarını kalıcı düşürme gayretindeyiz."