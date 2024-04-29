Koca Yusuf Gabar’da sondaja başladı! 100 bin varil hedefine katkı sağlayacak

Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen ve 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip “Koca Yusuf TP1500”, Gabar’da çalışmalara başladı. Koca Yusuf’un Türkiye’yi bu yıl sonu için belirlenen günlük 100 bin varil üretim hedefine daha da yaklaştıracağı vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip Koca Yusuf sondaj kulesi, Gabar’da Türkiye’nin en kaliteli petrolünü bulmak için göreve başladı.

BOTAŞ Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinden tırlara yüklenerek Gabar’a getirilen sondaj kulesi, Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmaları yapıyor. Konya’da üretilen Koca Yusuf, bugüne kadar 5 sondajı başarıyla tamamladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar’da nöbeti devralan Koca Yusuf sondaj kulesinin Türkiye’yi bu yıl sonu için belirlenen günlük 100 bin varil üretim hedefine yaklaştıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Gabar’ın yanı sıra Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Van’da ve Hakkâri’de tespit ettiğimiz lokasyonlarda yeni aramalar yapacağız. Çok iddialı bir arama programımız var. 2024 yılı toplamında 140 kuyuyu arama amaçlı açacağız. Ülkemizin yer altı zenginliklerini milletimizin hizmetine sunma konusunda kararlıyız. Bölgeyi kalkındıracak ve bir cazibe merkezi hâline getireceğiz."

LNG İÇİN EXXON İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Bakan Alparslan Bayraktar, ABD’nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıkladı. Bayraktar, görüşmelerin tamamlanması halinde anlaşmanın 10 yıl sürebileceğini aktardı.