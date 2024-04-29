Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Koca Yusuf Gabar’da sondaja başladı! 100 bin varil hedefine katkı sağlayacak

Koca Yusuf Gabar’da sondaja başladı! 100 bin varil hedefine katkı sağlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Koca Yusuf Gabar’da sondaja başladı! 100 bin varil hedefine katkı sağlayacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen ve 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip “Koca Yusuf TP1500”, Gabar’da çalışmalara başladı. Koca Yusuf’un Türkiye’yi bu yıl sonu için belirlenen günlük 100 bin varil üretim hedefine daha da yaklaştıracağı vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip Koca Yusuf sondaj kulesi, Gabar’da Türkiye’nin en kaliteli petrolünü bulmak için göreve başladı.

BOTAŞ Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinden tırlara yüklenerek Gabar’a getirilen sondaj kulesi, Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmaları yapıyor. Konya’da üretilen Koca Yusuf, bugüne kadar 5 sondajı başarıyla tamamladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar’da nöbeti devralan Koca Yusuf sondaj kulesinin Türkiye’yi bu yıl sonu için belirlenen günlük 100 bin varil üretim hedefine yaklaştıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Gabar’ın yanı sıra Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Van’da ve Hakkâri’de tespit ettiğimiz lokasyonlarda yeni aramalar yapacağız. Çok iddialı bir arama programımız var. 2024 yılı toplamında 140 kuyuyu arama amaçlı açacağız. Ülkemizin yer altı zenginliklerini milletimizin hizmetine sunma konusunda kararlıyız. Bölgeyi kalkındıracak ve bir cazibe merkezi hâline getireceğiz."

LNG İÇİN EXXON İLE GÖRÜŞÜLÜYOR 

Bakan Alparslan Bayraktar, ABD’nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıkladı. Bayraktar, görüşmelerin tamamlanması halinde anlaşmanın 10 yıl sürebileceğini aktardı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Afrika’ya Van kahvaltısını da taşıyacak! Elite World ilk yurt dışı otelini Fildişi’nde açıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Afrika’ya Van kahvaltısını da taşıyacak! Elite World ilk yurt dışı otelini Fildişi’nde açıyor - EkonomiAfrika’ya Van kahvaltısını da taşıyacakTereyağına oran ve punto ayarı! Taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor - EkonomiTereyağına oran ve punto ayarı!Çalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyor! Asgari ücret ve emekli maaşları masada - EkonomiÇalışma meclisi 5 yıl sonra toplanıyorAltın yatırımcısına müjde! İslam Memiş "daha ucuza alınacak" diyerek duyurdu - Ekonomiİslam Memiş "daha ucuza alınacak" diyerek duyurduBakan Bayraktar'dan yeni doğal gaz hamlesi! ABD'li şirket ile 1.1 milyar dolarlık görüşme yapıldı - EkonomiTürkiye'den enerjide dev hamle!2000 öncesi SGK'lı olanlar dikkat! SGK uzmanı emekli maaşını artırmanın yollarını anlattı - EkonomiSGK uzmanı maaş artırmanın yollarını anlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...