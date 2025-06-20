Konutta ortalama fiyat belli oldu! Sektörün talebi net, faiz indirimi başlarsa...

Aylardır durgun olan konut piyasası hareketlendi. Enflasyona göre düşük kalan artışlar satışı destekledi. Sektör krediye ulaşmada kolaylık bekliyor...

Türkiye genelinde mayıs ayında 130 bin 25 konut satıldı. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti. Ocak mayıs döneminde satış rakamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artışı gösterdi. Toplam 5 aylık satış 584 bin 170 oldu. Bu veri, yıllık en yüksek satışı göstermiş oldu.

KREDİLİ SATIŞTA %95,9 ARTIŞ

İpotekli konut satışlarında da mayıs ayında yüzde 95,9 artışla 19 bin 412 adet satışa ulaşıldı. Bunda faizlerde az da olsa gevşemenin etkisi oldu. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98,7 oranında artarak 88 bin 606 oldu. Mayıs ayında satılan konutların 39 bin 546’sını ‘sıfır’ konutlar oluştururken, ikinci el konut piyasasında 90 bin 546 konut el değiştirdi.

YABANCIDA DÜŞÜŞ VAR

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde14,2 oranında azalarak 1.771 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 648 ile İstanbul, 594 ile Antalya ve 145 ile Mersin oldu.

KONUTA ERİŞEBİLİRLİK KOLAYLAŞMALI

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, kredili satışlarda küçük bir toparlanma olduğunu, toplam satıştaki payının yüzde 14,9’a çıktığını belirtirken, geçmiş yıllarda kredili satışların toplam satış içindeki payının yüzde 46,4 olduğunu dile getirdi. Yılmaz, yeniden bu seviyelere ulaşılması için deprem güvenli konut ihtiyacının karşılanması gerektiğini ifade etti. Bunun da uygun arsa üretimi ve finansmana erişimle mümkün olacağını dile getirdi.