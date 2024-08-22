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Küresel oyuncular Türkiye'de buluşacak! E-Ticaret’in kalbi İstanbul’da atacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Küresel oyuncular Türkiye&#039;de buluşacak! E-Ticaret’in kalbi İstanbul’da atacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin e-İhracat hedefleri doğrultusunda Türk markalarının küresel pazarlarda bilinirliğinin sağlanması ve pazar paylarının artırılması maksadıyla yeni bir adım daha atılacak.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA- Ticaret Bakanlığı himayesinde 4-5 Eylül’de Haliç Kongre Merkezinde İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi düzenlenecek. Zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mustafa Gültepe, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu da katılacak. Zirvede, e-Ticaret’in ve perakendenin geleceği, küresel trendler, yapay zekâ ve dijital dönüşüm, marka oluşturma ve dijital pazarlama, yeni nesil teknolojiler, e-İhracat stratejileri, e-Ticaret operasyonları ve düzenlemeleri konuları gündeme gelecek. Ayrıca küresel pazar yeri firmaları, çok kanallı perakende firmaları, çevrimiçi satıcılar, girişimciler, Türkiye’nin en başarılı KOBİ’leri, distribütörler, e-Ticaret’e ilişkin hizmet sağlayıcılar ve tedarikçiler katılacak.

Bu arada Bakanlık tarafından hazırlanan “Uluslararası Örgütlerin 2023 Gündeminde Sınır Ötesi E-Ticaret” raporunda, e-İhracat’ın, toplam ihracatın en az yüzde 10’una ulaştırılmasının hedeflendiği belirtilmişti. E-Ticaret hacminin 2030’a kadar toplam dünya ticaretinin yüzde 40’ına ulaşmasının öngörüldüğüne dikkat çekilen raporda “2020 - 2023 arası dönemde ülkemizde e-İhracat rakamları yaklaşık iki katına çıkarak yıllık bazda ortalama yüzde 25’lik bir artış oranı yakalamıştır” denilmişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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