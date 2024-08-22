Metrekare başına 4 bin dolardan başlıyor! Topkapı29’da 2. etap satışta

Akzirve, inşaatına 2022’de başlanan, 1.692 konut, rezidans, alışveriş merkezi, ofis, otel gibi birçok farklı fonksiyonu bir arada bulunduran Topkapı29’un 679 daireden oluşan ilk etabını tamamlayarak, ev sahiplerine anahtarlarını teslim etmeye başladı.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL- Diğer etapların inşaatının hızla devam ettiği projede, 549 dairenin yer aldığı ikinci etap daireler de satışa çıktı. Akzirve Yönetim Kurulu Danışmanı Mahir Katırcı, satışı başlayan ikinci etap konutlar için yeni bir kampanyası devreye aldıklarını, alıcılara 29 ay vade imkânıyla kefilsiz, kredisiz ödeme seçenekleri sunduklarını söyledi. Projede metrekare fiyatları 4.000-4.500 dolar arasında değişiyor. Ticari alanlardan 82 mağazanın yer aldığı cadde dükkânlarını da yatırımcılara açtıklarını kaydeden Mahir Katırcı, projenin ticari alanlarında toplamda 178 mağaza yer alacağını kaydetti. Ticari üniteler için kiralamanın da satışın da değerlendirileceğini ifade eden Katırcı, banka faizleri ve inşaat maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle piyasada talebin düşük olduğunu ifade etti. İnsanların bitmiş projeleri tercih ettiğini, ikinci etabı yılbaşında teslim etmek istediklerini belirten Katırcı, projenin üçüncü etabında 464 konut yer alacağını, yeni yatırımlarla ilgili çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

OTEL İÇİN GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Topkapı29’da 5 ile 15 katlı 16 blok bulunduğunu belirten Mahir Katırcı, projede 1+1’den 5+1’e kadar uzanan farklı büyüklüklerdeki dairelerden oluştuğunu ifade etti. Topkapı29’da turizme önemli katkılar sağlayacak bir de otelin bulunduğunu vurgulayan Katırcı, uzun süren konaklamaların yanı sıra iş ve turistik amaçlı kısa süreli konaklamaların adresi hâline gelecek otelin dünyaca tanınmış bir marka tarafından işletileceğini vurguladı. Birkaç markayla görüşme hâlinde olduklarını bildiren Katırcı, görüşmelerinin çok yakın bir zamanda netleşeceğini açıkladı.