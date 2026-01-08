Yeni yılda Kütahya’da toplu taşımada ücretlerine zam geldi. Şehir içi toplu ulaşımda tam biniş ücreti 30 lira olarak belirlendi. İlkokul ve lise öğrencileri için indirimli kart ücreti 17 liraya, üniversite öğrencileri için biniş ücreti 24 liraya yükseltildi. İşte Kütahya’da güncel toplu taşıma ücretleri.

Kütahya Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını Başkan Eyüp Kahveci yönetiminde gerçekleştirdi. Gündem maddeleri tek tek görüşülürken, şehir içi toplu taşıma ücretlerindeki değişiklik talebi öne çıktı. Toplantının üçüncü maddesinde ise Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası’nın zam talebi masaya yatırıldı.

Söz konusu talep, Belediye Meclisi'nin 3 Aralık 2025 tarihli ve 354 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilmişti. Eşel Mobil Sistemi kapsamında değerlendirilen talep doğrultusunda hazırlanan komisyon raporu, meclis üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yeni tarife oy çokluğuyla kabul edildi.

İŞTE GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Kabul edilen düzenlemeye göre, şehir içi toplu ulaşımda tam biniş ücreti 30 lira olarak belirlendi. İlkokul ve lise öğrencileri için indirimli kart ücreti 17 liraya, üniversite öğrencileri için biniş ücreti 24 liraya yükseltildi. Üniversite öğrencilerine yönelik ikamet kartı ücreti 22 lira olarak güncellenirken, üniversite hattı olarak bilinen 16 numaralı hatta biniş bedeli 12 lira oldu.

Basın kartı kullanan yolcular için ücret 20 lira olarak belirlenirken, kredi kartı ile yapılan binişlerde ücret 30 lira, banka komisyonu ise 6 lira olarak uygulanacak.

NFC ve QR kod ile yapılan temassız ödemelerde biniş ücreti 38 lira olarak belirlendi. Aktarma ücretinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve bu bedel 10 lira olarak korunmaya devam edecek.

Yeni ücretlerin, belediye tarafından belirlenecek tarihten itibaren uygulanacağı bildirildi.

