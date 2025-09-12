Lezzetiyle damak çatlatıyor! Adilcevaz'da imece usulü hasat
Türkiye'nin fasulye ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde hasat dönemi başladı. Lezzeti ve kolay pişmesiyle dikkat çeken fasulyenin hasadı imece usulüyle yapılıyor.
Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer alan Adilcevaz’da son yıllarda yaygınlaşan fasulye üretimi, hem iç piyasada hem de dış pazarda yoğun ilgi görüyor. İlçede yetiştirilen fasulyeler; lezzeti, ince kabuklu yapısı ve kolay pişme özellikleriyle öne çıkıyor.
İMECE USULÜYLE HASAT
Yaklaşık 90 gün boyunca 7/24 tarlalarda çalışan çiftçiler, imece usulüyle hasada başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de üreticileri ziyaret ederek çalışmalarına destek verdi.
BÖLGE TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ 40'INI KARŞILIYOR
Çiftçi Yunus Vural, Adilcevaz’ın fasulye üretiminde Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye’de tüketilen fasulyenin yaklaşık yüzde 40’ı bu bölgeden gidiyor. Ancak bu yıl hava şartlarının ani değişiklik göstermesi, bir sıcak bir soğuk olması verimi etkiledi" dedi.
