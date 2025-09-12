Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Lezzetiyle damak çatlatıyor! Adilcevaz'da imece usulü hasat

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Adilcevaz'da imece usulü hasat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Lezzetiyle damak çatlatıyor! Adilcevaz&#039;da imece usulü hasat
Adilcevaz, Fasulye, Hasat, İmece, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin fasulye ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde hasat dönemi başladı. Lezzeti ve kolay pişmesiyle dikkat çeken fasulyenin hasadı imece usulüyle yapılıyor. 

Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer alan Adilcevaz’da son yıllarda yaygınlaşan fasulye üretimi, hem iç piyasada hem de dış pazarda yoğun ilgi görüyor. İlçede yetiştirilen fasulyeler; lezzeti, ince kabuklu yapısı ve kolay pişme özellikleriyle öne çıkıyor.

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Adilcevaz'da imece usulü hasat - 1. Resim

İMECE USULÜYLE HASAT 

Yaklaşık 90 gün boyunca 7/24 tarlalarda çalışan çiftçiler, imece usulüyle hasada başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de üreticileri ziyaret ederek çalışmalarına destek verdi.

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Adilcevaz'da imece usulü hasat - 2. Resim

BÖLGE TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ 40'INI KARŞILIYOR 

Çiftçi Yunus Vural, Adilcevaz’ın fasulye üretiminde Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye’de tüketilen fasulyenin yaklaşık yüzde 40’ı bu bölgeden gidiyor. Ancak bu yıl hava şartlarının ani değişiklik göstermesi, bir sıcak bir soğuk olması verimi etkiledi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kerem Aktürkoğlu iddiası olay oldu! "Transferi bilerek geciktirdi"Mahsun Kırmızıgül’den vasiyet gibi paylaşım! “Cenazeye gelmeyin” deyip sitem etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vodafone CEO'su 'maksimum fayda'ya dikkat çekti: 5G'li cepte taksit sınırı kaldırılsın - Ekonomi"5G'li cepte taksit sınırı kaldırılsın"AK Parti'den rayiç bedel mesajı: Vatandaşın omzuna yük binmeyecek - Ekonomi"Vatandaşın omzuna yük binmeyecek"Yargıtay, konteyneri 'aile konutu' saydı - EkonomiYargıtay, konteyneri 'aile konutu' saydıArsada taksit devri! İstanbul’un çeperlerinden parça parça satın alıyoruz - EkonomiTaksitle satılan arsaya hücum!Faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu: 7 soruda Emlak Katılım Sistemi - Ekonomi7 soruda Emlak Katılım SistemiPetrol devleri bedel ödeyecek! Her şirket 50'den fazla ölümcül dalgaya yol açabiliyor - EkonomiPetrol devleri bedel ödeyecek! Her şirket 50'den fazla ölümcül dalgaya yol açabiliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...