Lojistikte 60 milyar $ için ortaklık... Dinçer ve Octovan’dan ‘XL iş birliği

Beyaz eşya, mobilya gibi kargo firmalarının limitini aşan ‘XL’ pazarında faaliyet gösteren start-up Octovan’a 400 milyon TL yatırım yapan Dinçer Lojistik, 2025’te bu alanda 500 milyon TL’lik iş hacmi bekliyor. XL teslimat hizmetini yurt dışına da yayacaklarını anlatan Octovan Kurucusu Güneş “60 milyar doları aşkın pazarda en yüksek payı alan markalardan olmayı hedefliyoruz” dedi.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Teknolojideki gelişme her alanda olduğu gibi lojistik sektöründe de yenilikleri zorluyor. Bu kapsamda köklü şirketler start-up’larla iş birliklerini geliştirerek vizyonlarını genişletip uluslararası arenaya daha kolay açılmayı hedefliyor.

Bu kapsamda lojistik sektöründe faaliyet gösteren start-up’lardan Octovan ile Dinçer Lojistik, beyaz eşya, mobilya gibi kargo firmalarının limiti dışında kalan ve ‘XL’ olarak tanımlanan alanda iş birliğine imza attı. 400 milyon TL’lik yatırım değeriyle bu yıl sonuna kadar 55 milyon TL, 2025’te ise 500 milyon TL’lik iş hacmi oluşturması beklenen iş birliği kapsamında Octovan Express, XL teslimat hizmetlerinin teknoloji altyapısını, müşteri entegrasyonlarını ve yönetimini, Dinçer Lojistik ise operasyonunu üstlenecek. Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, lojistik sektörünün geleceğinin yeni nesil teknoloji anlayışıyla kurgulanacağına inandıklarını söyledi.

2021’den bu yana start-up’lara ve genç girişimcilere yönelik demoday ve hackathon’lar düzenlediklerini ve katılımcılar arasından potansiyeli yüksek start-up’lara yatırım yaptıklarını anlatan Dinçer “Octovan’la geçen yıl düzenlediğimiz demoday’de tanıştık. Bugün Octovan Express’in sunduğu XL teslimat hizmetinde onlara bütün depolarımızı açıyor, uygun tüm araçlarımızı operasyona dâhil ediyoruz” dedi. Şirketin 20 bin araçlık portföyü, 9’u Avrupa’nın 6 ülkesinde olmak üzere 44 deposu, yaklaşık 2.000 çalışanı ve 81 transfer merkezi olduğunu ifade eden Dinçer, bir lojistik firması olmanın ötesinde ‘teknoloji firması’ olma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

ÖNCE 81 İL SONRA ULUSLARARASI PAZAR

Octovan Express’in; e-Ticaret ve mağaza üzerinden satış yapan tedarikçilerin mobilya, beyaz eşya, banyo malzemeleri gibi yüksek hacimli ürünlerini, son müşteriye teslim eden bir marka olduğunu anlatan Octovan Kurucusu Erhan Güneş de Octovan Express’in şu anda Türkiye’nin 5 büyük şehrinde sunduğu XL teslimat hizmetini, Dinçer Lojistik’in gücünü de yanına alarak önce 81 kente, daha sonra da yurt dışına yaymayı planladığını açıkladı. Octovan’ı Türkiye’den yurt dışına çıkan bir marka hâline getirmek istediklerini söyleyen Güneş “60 milyar doları aşkın bir pazarda en yüksek pazar payı alan markalardan biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.