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Madencilikte izin süreçleri kısalıyor... Bakan Bayraktar müjdeyi verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Madencilikte izin süreçleri kısalıyor... Bakan Bayraktar müjdeyi verdi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar enerji ve madencilik yatırımlarında uzun izin süreçlerini kısaltacak düzenlemenin Meclis’e geleceğini müjdeledi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde petrol üretiminin günlük 43 bin 380 varile ulaştığını açıkladı.

Bayraktar, Türkiye’de petrolün yeni başkentinin Gabar olduğunu dile getirerek, “Yıl sonu itibari ile 100 bin varil çıkartılması hedefleniyor” dedi.

Karadeniz’de günlük gaz üretiminin 5,1 milyon metreküp olduğunu ifade eden Bayraktar, enerji ve madencilik yatırımlarında uzun izin süreçlerini kısaltacak bir yasal düzenlemenin ise yakın zamanda Meclis’e geleceğinin müjdesini verdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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