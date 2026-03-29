Karacabey'de yağışların ardından tarlaya giren çiftçi turfanda karpuz ekimine başlardı. Gübre, mazot ve ilaç fiyatlarındaki artışla birlikte maliyetler yüzde 100’e ulaştı. Dekar maliyeti 40 bin lirayı buldu.

Bursa'nın sebze ve meyve üretimiyle önde gelen topraklarından Karacabey Ovası'nda çiftçilerin çalışmaları başladı. Turfanda karpuz ekimlerinin geçen seneki maliyetinin dekar başına 5 bin lira olduğunu dile getiren Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, bu yıl rakamın 40 bin lirayı bulduğunu dile getirdi. Düzen, ocak ve şubat yağışlarının iyi olduğunu belirterek, birçok bölgede tarım alanlarının sular altında kaldığını hatırlattı.



Maliyeti 8 katına çıktı! Bursalı çiftçiler turfanda karpuz ekimine başladı

Ekim ve kasım aylarında hububat ekili arazilerde yağışların faydalı olduğunu belirten Düzen, "Su altında kalmayan yerlerde gidişat güzel. Su çekilmeyen yerlerde ise zarar var ve tarlalar yeniden ekilecek. Suyun çekildiği boş tarım alanlarının sebze ekimi için uygundur. Karacabey çiftçisi yavaş yavaş sebze için tarlaya girmeye başladı" dedi.



Maliyeti 8 katına çıktı! Bursalı çiftçiler turfanda karpuz ekimine başladı

EKİM MALİYETİ YÜZDE 100'E ULAŞTI

İlk olarak turfanda karpuz ekimlerinin yapıldığını dile getiren Düzen, şöyle konuştu: "ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaştan önce geçen yıla göre maliyetlerimiz yüzde 50'ye yakın artmıştı. Savaştan sonra biraz daha arttı. Gübre, mazot, ilaç derken ekim maliyetleri yüzde 100'e ulaştı. Bir ay önce sezona girmek isteyen çiftçiler turfanda karpuz ekiyor. Dekar maliyeti yaklaşık 40 bin lira turfanda karpuzda. 7-8 ton karpuz aldığımızı düşünerek kilogramda 5-6 lira maliyetimiz var."



Maliyeti 8 katına çıktı! Bursalı çiftçiler turfanda karpuz ekimine başladı

GEÇEN SENE ZARAR BÜYÜK OLDU

Düzen, bu fiyatların üzerindeki tarladan satışlarda çiftçinin kazanabileceğine dikkati çekerek, "Yazın bu fiyatın üzerinde olsun ki kazanabilelim. Geçen yıl dekarını 5 bin liraya verdik. Karpuzda geçen yaz dekar başına 25-35 bin lira zarar oluştu. İnşallah bu yıl zarar görmeyiz ve geçen yılı telafi ederiz" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası