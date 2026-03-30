Mart ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Ödemelerin yattığını duyuran Bakan Mahinur Özdemir Göktaş “Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 923 bin 64 annenin hesabına 13,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Göktaş doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini verdi.

Mart ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yattı! 6 yaşa kadar kesintisiz sürecek

ÖDEMELER HESAPLARA YATTI

Bakan Göktaş “Bu kapsamda mart ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 923 bin 64 annenin hesabına 13,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

5 YAŞINA KADAR DEVAM EDECEK

Göktaş, Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğuna dikkat çekti. Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Göktaş başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini söyledi.

Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini kaydetti.

