Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında 7 milyar 501 milyon dolar ile 2025 Nisan'dan bu yana en büyük aylık açığı verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaki açık ise 1 milyar 462 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Türkiye ekonomisi içim önemli bir veri olan cari denge, şubatta 7 milyar 501 milyon dolar açık verdi. Cari denge böylece 2025 Nisan'dan bu yana en büyük aylık açığı verdi.

ÖDEMELER DENGESİ TANIMLI DIŞ TİCARET AÇIĞI

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaki açık ise 1 milyar 462 milyon dolar olarak açıklandı. Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 478 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILLIK AÇIK 35,4 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere göre, şubat ayında cari açık yaklaşık 35,4 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde 73,2 milyar dolarlık açık oluştu.

HİZMETLER DENGESİ 62,6 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24 milyar dolar ve 900 milyon dolar açık verdi.

Söz konusu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 14 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 215 milyon dolar ve 1 milyar 841 milyon dolar oldu.

SON 1 YILDA AY AY CARİ DENGE RAKAMLARI

Tarih Cari Denge 2026-02 -7.501,00 2026-01 -7.042,00 2025-12 -7.426,00 2025-11 -4.108,00 2025-10 439,00 2025-09 507,00 2025-08 4.703,00 2025-07 1.679,00 2025-06 -2.248,00 2025-05 -1.105,00 2025-04 -8.445,00 2025-03 -4.900,00 2025-02 -5.218,00

