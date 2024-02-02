Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, hakkında çıkan iddialar sonrasında 'itibar suikastı' yapıldığı gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu. Kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan'ın hakkında çıkan iddialar sonrasında affını istediğini duyurdu.

EKONOMİ PROGRAMI KESİNTİSİZ SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Bakan Şimşek, Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsi olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, önerisi doğrultusunda atacak yeni Merkez Bankası Başkanı ve ekibine şimdiden başarılar dileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.,

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.

İSTİFA KARARI TAMAMEN ŞAHSİ

Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

"YENİ EKİBE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.

Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ERKAN İSTİFA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Hafize Gaye Erkan da istifa kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Erkan görevden "ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi" için istifa ettiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımıza minnetlerimi sunuyorum" diyen Erkan şu ifadeleri kullandı:

KOŞULLARI ÖNEMSEMEDEN GÖREV ÜSTLENDİM

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım.

EKONOMİ PROGRAMI MEYVELERİNİ VERDİ

Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.

İTİBAR SUİKASTI DÜZENLENDİ

Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir.

Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.

MİNNETLERİMİ SUNUYORUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Hasseten Amerika’da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Saygılarımla."

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