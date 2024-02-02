Merkez Bankası Başkanlığı için 2 isim öne çıkıyor

Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararının ardından yeni Merkez Bankası Başkanı'nın kim olacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre Cevdet Akçay ve Fatih Karahan isimleri öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve gelerek ekonomi alanında önemli kararlara imza atan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, hakkında çıkan iddialar sonrasında bugün istifa ettiğini duyurdu. Erkan'ın istifasını açıklamasının ardından yeni Merkez Bankası başkanının kim olacağı sorusu merak konusu oldu. Gözler Resmi Gazete'de yayımlanacak karara çevrilirken, kulislerde konuşulan iki isim ortaya çıktı.

MERKEZ BANKASI İÇİN ÖNE ÇIKAN İKİ İSİM

Kulislerde dolaşan iddialara göre Erkan'ın istifa kararının ardından Merkez Bankası Başkanlık koltuğu için iki isim gündemde. Bu isimler Merkez Bankası Başkan yardımcıları Fatih Karahan ve Dr. Osman Cevdet Akçay.

Osman Akçay ve Fatih Karahan 28 Temmuz 2023 tarihinde TCMB Başkan Yardımcılığına atanmıştı.

MEHMET ŞİMŞEK: YENİ BAŞKANA BAŞARILAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa kararının ardından "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum." açıklamasını yapmıştı.

NE OLDU?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan, 11 Ocak'ta Türkiye'ye sıcak para girişinin sağlanması için New York’a gittiği sırada babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı, bir personeli ise asansörde tokatladığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Erkan, hakkında yapılan itibar suikastının ardından bugün istifa ettiğini duyurdu.