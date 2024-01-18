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    Merkez bankası onayladı! O ülke euroya geçiyor

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Kosova Merkez Bankası (BQK), ülkedeki nakit ödeme işlemlerinde kullanılacak tek para biriminin euro olmasını öngören yönetmeliği onayladı. Düzenleme 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girerek ülkedeki Sırp dinarı kullanımını sonlandıracak. Kararla Kosova, Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen euro kullanan ülkeler arasına katılacak.

    Merkez bankası onayladı! O ülke euroya geçiyor
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kosova'dan Avrupa Birliği'ne yönelik bir adım daha geldi. Kosova Merkez Bankası'nın (BQK) onayladığı yönetmeliğe göre, ülkede nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para birimi euro olacak.

    Geçtiğimiz günlerde AB tarafından üye ülkelere vizesiz seyehat hakkı tanınan Kosova, yönetmelikle nakit ödeme işlemlerinde ve Kosova Cumhuriyeti'ndeki ödeme sisteminde kullanılmasına izin verilen tek para birimi olarak euroya geçecek.

    Euro dışındaki para birimleri, yalnızca fiziksel biçimde veya banka hesaplarında saklanabilecek, uluslararası ödemelerin yapılması ve döviz işlemleri için kullanılabilecek.

    Ülkede euro banknot ile madeni paraların ve diğer para birimlerinin toplu olarak ülkeye giriş çıkışı BQK'nin münhasır hakkı olacak.

    SIRP DİNARI KULLANIMINA SON VERİLECEK

    Kosova'da Sırpların çoğunlukta olduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor ve ülkede Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da dinarla ödeniyor.

    Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KosovaEuro
    Haberler > Ekonomi > Merkez bankası onayladı! O ülke euroya geçiyor
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