Merkez bankası onayladı! O ülke euroya geçiyor

18 Ocak 2024 15:31 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 15:41

Kosova'dan Avrupa Birliği'ne yönelik bir adım daha geldi. Kosova Merkez Bankası'nın (BQK) onayladığı yönetmeliğe göre, ülkede nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para birimi euro olacak.

Geçtiğimiz günlerde AB tarafından üye ülkelere vizesiz seyehat hakkı tanınan Kosova, yönetmelikle nakit ödeme işlemlerinde ve Kosova Cumhuriyeti'ndeki ödeme sisteminde kullanılmasına izin verilen tek para birimi olarak euroya geçecek.

Euro dışındaki para birimleri, yalnızca fiziksel biçimde veya banka hesaplarında saklanabilecek, uluslararası ödemelerin yapılması ve döviz işlemleri için kullanılabilecek.

Ülkede euro banknot ile madeni paraların ve diğer para birimlerinin toplu olarak ülkeye giriş çıkışı BQK'nin münhasır hakkı olacak.

SIRP DİNARI KULLANIMINA SON VERİLECEK

Kosova'da Sırpların çoğunlukta olduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor ve ülkede Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da dinarla ödeniyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor.