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    Kosova'yı tanımayan İspanya'dan 'pasaport' adımı

    Kosova'yı tanımayan 5 AB ülkesinden biri olan İspanya'dan önemli bir adım geldi. Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, İspanya’nın Kosova Cumhuriyeti pasaportunu tanıdığını bildirdi.

    Kosova&#039;yı tanımayan İspanya&#039;dan &#039;pasaport&#039; adımı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    2008 yılında, Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova, halen birçok ülke tarafından tanınmıyor. AB'de üye olan fakat Kosova'yı tanımayan 5 ülkeden biri olan İspanya, Kosova pasaportunun ülkelerinde artık tanınmasına karar verdi. Başbakan Yardımcısı Bislimi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    İSPANYA'YA VİZESİZ SEYAHAT

    Bislimi, Kosova vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği Şengen Bölgesi’ne ülkelerine İspanya’nın da katıldığını belirterek, “Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü (DG Home), artık İspanya'nın da Kosova Cumhuriyeti pasaportlarını tanıdığını duyurdu. Yani bu ülkeye artık vizesiz seyahat edebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Bislimi, yakında Kosova vatandaşlarını olumlu yönde etkileyecek başka güzel haberler de vereceklerinin altını çizdi.

    Kosova vatandaşları, 1 Ocak’tan itibaren Şengen Bölgesi'ne 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vizesiz gidebiliyor.

    Kosova'nın 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı ilan ettiği bağımsızlık, İspanya, Yunanistan, Romanya, Slovakya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere 5 AB üyesince tanınmıyor.

    İspanya dışındaki söz konusu AB ülkeleri, Kosova Cumhuriyeti seyahat belgelerini tanıyordu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KosovaİspanyaPasaport
    Haberler > Dünya > Kosova'yı tanımayan İspanya'dan 'pasaport' adımı
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