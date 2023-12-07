Merkez Bankası'ndan 200 TL'lik banknot için yeni karar! Hafize Gaye Erkan'ın imzasıyla tedavüle girecek

7 Aralık 2023 09:53 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 09:58

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı

Merkez Bankası'ndan 200 TL'lik bankontlara ilişkin yeni kararı geldi. Kararla E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın imzasıyla dolaşıma başlayacak.

200 TL İÇİN RESMİ GAZETE'DE YENİ KARAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) E9 Emisyon Grubu VII. Tertip 200 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

YENİ BANKNOT ERKAN'IN İMZASIYLA TEDAVÜLE GİRECEK

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. VII. tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." denildi.