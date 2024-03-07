Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat: Zorunlu karşılık oranı değişti
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalar tarafından uygulanan zorunlu karşılık oranlarına ilişkin yeni karar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bankalar kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilave sıkılaşma adımlarını sürdürüyor. İlave sıkılaştırma adımları kapsamında dün ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerinde büyüme sınırını düşüren Merkez Bankası, bugün bankaların zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.
BANKALAR İÇİN ZORUNLU KARŞILIK ORANI DEĞİŞTİ
Resmi Gazete'de yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e göre bankalar Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutacak.
MERKEZ'DEN İLAVE SIKILAŞMA ADIMLARI
Öte yandan TCMB, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyurusunda, kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.
ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDİR?
Kaynak: Türkiye Gazetesi