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Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat: Zorunlu karşılık oranı değişti

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat: Zorunlu karşılık oranı değişti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası&#039;ndan bankalara yeni talimat: Zorunlu karşılık oranı değişti
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalar tarafından uygulanan zorunlu karşılık oranlarına ilişkin yeni karar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bankalar kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilave sıkılaşma adımlarını sürdürüyor. İlave sıkılaştırma adımları kapsamında dün ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerinde büyüme sınırını düşüren Merkez Bankası, bugün bankaların zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

BANKALAR İÇİN ZORUNLU KARŞILIK ORANI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e göre bankalar Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutacak.

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat: Zorunlu karşılık oranı değişti - 1. Resim

MERKEZ'DEN İLAVE SIKILAŞMA ADIMLARI

Öte yandan TCMB, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyurusunda, kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti.
 

ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDİR?

Zorunlu karşılık oranı, bankaların mevduatlarına karşılık olarak ellerinde tutmak zorunda oldukları orandır. Merkez bankaları tarafından belirlenen bu oran, genellikle ülkenin ekonomik koşullarına ve para politikasına bağlı olarak değişebilir.
 
Zorunlu karşılık oranı, bankaların likiditesini kontrol etmek ve para arzını düzenlemek amacıyla kullanılır.
 
Bir nevi bankaların elinde bulundurması gereken "rezerv" olarak da düşünülebilir. Bu oran yüksek tutulduğunda bankaların ellerindeki parayı kullanma imkanı azalırken, düşük tutulduğunda ise bu imkan artar. Bu nedenle zorunlu karşılık oranı, ülke ekonomisinde önemli bir role sahiptir.
 
Zorunlu karşılık oranının artırılması daralmacı para politikasına, oranın azaltılması ise genişlemeci para politikasına işaret eder.
Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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