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    Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! 2024 günlük yemek ücreti belli oldu

    2024 yılında uygulanacak yemek bedeli istisnası tutarı, asgari ücretteki yüzde 49,1’lik artışın ardından merakla bekleniyordu. Devlet, yemek bedeline yüzde 54,54 oranında zam yaptı. Buna göre, 2023 yılında 121 TL olan günlük yemek bedeli, 2024 yılında 170 TL’ye (KDV hariç) yükseltildi. KDV dahil günlük yemek bedeli ise 187 TL olarak belirlendi.

    Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! 2024 günlük yemek ücreti belli oldu
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gelir Vergisi Kanunu gereği, işverenler çalışanlarına günlük yemek bedeli kadar yemek desteği sağladıklarında, bu ödeme Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Priminden muaf oluyor. Gelir vergisinden muaf olan günlük yemek bedeli her yıl yeniden belirleniyor.

    “SAĞLIKLI BESLENEBİLMESİ İÇİN YETERLİ BİR TUTARDA OLMASI GEREKİYOR”

    Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, ekonomik şartların çalışanların yemek kartı bakiyelerini ay ortasında tükettiğini söyledi. Boztepe, şöyle devam etti:

    “Devlet her yıl gelir vergisinden muaf tutacağı günlük yemek bedelini güncelliyor. Şirketler de bu yeni tutara göre çalışanların kart bakiyelerini ayarlıyor. Fakat TÜİK verileri gösteriyor ki, gıda enflasyonu genel enflasyondan daha fazla yükseliyor. Bu da, vergi muafiyeti seviyesinde verilen yemek ödemesinin, çalışanın bir aylık öğle yemeği masrafını karşılamaya yetmediği anlamına geliyor. Günlük yemek bedeli muafiyetinin amacı, çalışanın dengeli beslenmesine katkıda bulunmaktır. Biz de, bu muafiyetin, çalışanın sağlıklı beslenebilmesi için yeterli bir tutarda olması gerektiğini her zaman dile getiriyoruz.”

    2024 YILI GÜNLÜK YEMEK ÜCRET 170 LİRA KDV DAHİL 187 LİRA

    2024 yılında uygulanacak yemek bedeli istisnası tutarı, asgari ücretteki yüzde 49,1’lik artışın ardından merakla bekleniyordu. Devlet, yemek bedeline yüzde 54,54 oranında zam yaptı. Buna göre, 2023 yılında 121 TL olan günlük yemek bedeli, 2024 yılında 170 TL’ye (KDV hariç) yükseltildi. KDV dahil günlük yemek bedeli ise 187 TL olarak belirlendi.

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yemek Ücreti
    Haberler > Ekonomi > Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! 2024 günlük yemek ücreti belli oldu
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