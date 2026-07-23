Moody's, Türkiye'nin önde gelen 6 bankasının kredi notlarını teyit etti. Kuruluş, tüm bankalar için görünümü "durağan" olarak korurken, ülke notundaki olası yükselişin bankaların kredi profillerini destekleyebileceğini belirtti.

Ülkelerin ve şirketlerin borçlarını geri ödeme kapasitesini değerlendirerek kredi notu ve görünüm açıklayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin en önemli 6 bankasına ilişkin kredi değerlendirmelerini yayımladı.

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Moody's, 6 bankanın da kredi notunu "durağan" görünümle teyit etti. Kuruluşun değerlendirdiği bankalar Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası (TEB), VakıfBank, Yapı Kredi, DenizBank ve Şekerbank oldu.

TÜRKİYE'NİN ÜLKE NOTU YÜKSELİRSE BANKALAR GÜÇLENEBİLİR

Türkiye'nin ülke notunun yükselmesi halinde bankaların güçlenebileceğini belirten Moody's, İş Bankası, VakıfBank, Şekerbank ve Yapı Kredi'nin notunu Ba3/NP olarak teyit etti. Kuruluş, kararın varlık kalitesi ve kârlılıkta beklenen zayıflama ile istikrarlı sermaye ve likidite tamponları arasındaki dengeyi yansıttığını belirtti.

Moody's, 6 Türk bankasının kredi notunu açıkladı

VakıfBank için uzun ve kısa vadeli mevduat notlarını da Ba3/NP olarak teyit eden kuruluş, bankanın Temel Kredi Değerlendirmesi'ni (BCA) b2 seviyesinde olduğunu aktardı. Şekerbank için ise uzun ve kısa vadeli mevduat ile karşı taraf risk notlarını Ba3/NP seviyesinde teyit etti.

Moody's, Şekerbank'ın uzun ve kısa vadeli ulusal ölçek mevduat ve karşı taraf risk notlarını ise Aa2.tr/TR-1 seviyesinde korudu.

Moody's, Yapı Kredi'nin uzun ve kısa vadeli ulusal ölçek mevduat ve karşı taraf risk notlarını Aaa.tr/TR-1 seviyesinde korurken, uzun ve kısa vadeli yerel ve yabancı para mevduat notlarını Ba3/NP olarak teyit etti.

Moody's, 6 Türk bankasının kredi notunu açıkladı

TEB için ise Moody's, uzun ve kısa vadeli mevduat notlarını Ba2/NP olarak belirlerken, bankanın uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk notunun Türkiye'nin Ba2 seviyesindeki yabancı para ülke tavanıyla sınırlandığını aktardı.

Moody's, yabancı para mevduat notlarının da Türkiye'nin yabancı para ülke tavanıyla sınırlı olmaya devam ettiğini kaydederken, DenizBank için uzun ve kısa vadeli yabancı para mevduat notlarını Ba2 olarak açıkladı. DenizBank'ın yerel para mevduat notlarını ise Ba1 seviyesinde teyit etti.

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