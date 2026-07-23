İstanbul'da kayalıklara çıkıp intihar girişiminde bulunan şahıs, polis tarafından ikna edildiği sırada denize düştü. Yüzerek kıyıya gelen şahıs ekiplerce karaya çıkarıldı.

Dün İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde sahilde; iddiaya göre, intihar etmek için kayalıklara çıkan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edildi.

İKNA EDİLDİĞİ AN DENİZE DÜŞTÜ

Şahıs, ikna edildiği sırada kayarak denize düştü. Denize düşen şahıs yüzerek kıyıya geldi. Polis ekipleri tarafından karaya çıkarılan şahsın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

İntihara kalkıştı, ikna edildiği an denize düştü

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