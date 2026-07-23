Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi: Her geçen gün işi çok daha zorlaşıyor
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Sacha Boey, bonservisini elinde bulunduran Bayern Münih'e döndü. Fransız futbolcunun, Alman ekibinin bek rotasyonuna yaptığı hamleler nedeniyle süre alma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.
Rekor bonservis (Ocak 2024 - 30 milyon euro) kazandırdığı Galatasaray'da ikinci serüveni yarın sezonla sınırlı kalan Sacha Boey'in, Bayern Münih'teki ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.
"SÜRE ALMASI ARTIK ZOR"
Alman ekibi, yeni sezon öncesinde Konrad Laimer'in sözleşmesini yeniledi ve kadrosunu sol bek Nathaniel Brown'la güçlendirdi. Bundesliga temsilcisinin sağ bek rotasyonunda Josip Stanisic, sol bek rotasyonunda Alphonso Davies de bulunuyor. Söz konusu isimler nedeniyle Boey'in, gelecek sezon forma şansı bulmakta çok zorlanacağı belirtildi.
Sky Sports'ta yer alan haberde, "Mevcut durumda, Sacha Boey'in önümüzdeki sezon Bayern Münih'te yeterli süre alması zor, hatta imkansız olabilir" yorumu yapıldı.