Vatandaş, pahalı olması sebebiyle uzun süredir lüks parfümlerin muadillerine yönelirken, muadil parfüm satışları ikiye katlandı.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Kozmetik Kimyageri Levent Kahrıman, sosyal medyanın etkisiyle muadil kültürünün hızla yayıldığını belirterek, tüketicinin artık doğrudan markanın kendisine değil, benzer kokuya odaklandığını söyledi. Kahrıman, “Bilinen markaların koku profillerinden ilham alınarak üretilen mağaza markalı ya da market markalı kitle parfümlerinin satışı, 2023’ten 2024’e geçerken yüzde 94 oranında devasa bir büyüme göstermiş. İnternette de muadil parfüm aramaları neredeyse patladı. Geçen yıla oranla internet aramaları yüzde 127 arttı” dedi.

Kozmetik sektöründe ‘Dupe’ (Muadil) kültürünün artık sadece kısıtlı bütçeye sahip tüketicilerin bir alternatifi olmaktan çıkarak kendi başına devasa bir endüstriye dönüştüğüne dikkati çeken Kahrıman, “Tüketicilerin lüks markaların koku profillerine yüzde 70 ila yüzde 85 daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayan küresel muadil parfüm pazarı sektörel analizlere ve e-Ticaret veri platformlarının verilerine göre 2024-2025 dönemi itibarıyla yaklaşık 2,7 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Muadil parfüm pazarının yıllık büyüme oranı yüzde 12,3 olarak ölçüldü. Orijinal-lüks parfüm satışları yıllık yüzde 5,8 civarında büyürken, muadil pazarının büyüme hızı lüks pazarın iki katından fazla oldu” diye konuştu.

“300 DOLAR YERİNE 30 DOLARLIK TERCİH”

Kahrıman, küresel enflasyonun ve satın alma gücündeki gerilemenin de bu dönüşümü beslediğini dile getirerek, “Küresel enflasyon sebebiyle satın alım gücü düşen tüketiciler, 300 dolarlık bir parfümü almak yerine, 30 dolarlık muadillerini tercih ederek ‘kendini ödüllendirme’ yoluyla psikolojisini tatmin ediyor. Orijinal parfümler 150 - 350 dolar bandında seyrederken, başarılı muadiller 10 - 50 dolar bandında satılıyor. Bu da tüketiciye yüzde 70 ile yüzde 85 arasında bir tasarruf sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Orijinal ürünlerin satışlarına da katkı sağlıyor

Kahrıman, muadillerin orijinal markaları yok etmediğini, aksine pazar pastasını büyüttüğüne dikkati çekerek “Tüketici araştırmalarına göre, bir muadil parfümü satın alan tüketicilerin yüzde 60’ı, kokuyu deneyip sevdikten sonra nihayetinde o parfümün orijinalini de satın alıyor. Muadiller, lüks markalar için bir nevi ‘ücretli numune’ fonksiyonu görüyor. Bu simbiyotik ilişki, büyük parfüm evlerinin muadil markalara karşı niçin çok agresif hukuki savaşlar başlatmadığını da açıklıyor” dedi.

