Sarp Gümrük Kapısı’nda yaşanan araç/yolcu trafiği yoğunluğunun azaltılması için bölgeye alternatif yeni bir gümrük kapısı olarak 13 yıl önce kurulan Muratlı Sınır Kapısı, Gürcistan tarafının çalışma yapmaması sebebiyle faaliyete geçemiyor.

Haber Merkezi ANKARA / Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplarken Gürcü yetkililer ile yıllar içerisinde gerçekleştirilen çok sayıda toplantılarda bölgede yürütülen baraj inşaatı ile bağlantı yollarına ilişkin çalışmaların tamamlanmasının gerektiğinin ifade edildiğini hatırlattı.

Bolat, “Son olarak, 26 Şubat 2026 tarihinde Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu marjında Gürcistan Gümrük İdaresi Başkanı ile gerçekleştirilen görüşmede anılan husus yeniden gündeme getirilmiştir. Ancak, Gürcü makamlarca sürece ilişkin somut bir adım atılmamış, net bir takvim de paylaşılmamıştır” dedi.

Sürecin, Gürcü tarafınca bağlantı yollarının tamamlanması ve gerekli bütçe tahsisinin sağlanmasını müteakip ilerlemesinin mümkün olacağını kaydeden Bolat, “Bakanlığımızca, söz konusu kara hudut kapısının açılmasının gerekliliği teknik ve üst düzey tüm toplantılar vesilesiyle vurgulanmakta olup, süreç yakından ve düzenli olarak takip edilmektir” diye konuştu.

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