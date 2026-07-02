Ömrünü ilme, hat sanatına ve dinî eğitime adayan Yusuf Tavaslı, ardında yüzlerce eser ve yetiştirdiği nesillerle unutulmayacak bir miras bıraktı. Kızı Hatice Kübra Tavaslı, babasını "çalışkanlığı ve merhametiyle örnek bir insan" sözleriyle anlattı.

Geçtiğimiz günlerde 91 yaşında vefat eden hat sanatçısı ve yazar Yusuf Tavaslı, geride milyonlarca baskıya ulaşan 200’den fazla dinî eser ile önemli hat çalışmaları bıraktı. Türkiye gazetesine konuşan kızı, müzehhibe Hatice Kübra Tavaslı, babasının çalışkanlığı ve merhametiyle örnek bir insan olduğunu söyledi.

Gençlik yıllarında Halim Özyazıcı, Hamid Aytaç ve Kemal Batanay gibi usta isimlerden hat, Süheyl Ünver’den ise tezhip dersleri alan Tavaslı’nın zamanla sanatını dinî hizmetle birleştirdiğini belirten Hatice Kübra Tavaslı, “İmamlık yaptığı yıllarda çocuklara okutacak kitap bulamayınca eserlerini kendisi yazdı. Hat sanatını da bir tebliğ vasıtası olarak gördü. Bizlere de çalışmayı, zamanı verimli kullanmayı ve ibadetlerimize özen göstermeyi öğütlerdi” ifadelerini kullandı

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