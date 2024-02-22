NASDAQ borsası bir günde servet kazandırdı! Nvidia CEO'su açık ara en çok kazanan milyarder oldu

Oyunculara yönelik grafik işlemciler üreten Nvidia bu kez borsada yaptığı ralliyle gündeme geldi. NASDAQ borsasında işlem gören Nvidia bir günde yüzde 15 yükselerek pazar değerini 1,92 trilyon dolara çıkardı. Nvidia'nın bu yükselişinden en karlı CEO'su Jensen Huang çıktı. Huang bir günde 9 milyar dolar kazanarak en zenginler listesinde açık ara en çok kazanan milyarder oldu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia Corporation, bir günde servet kazandırdı. NASDAQ borsasında işlem gören Nvidia, yüzde 15 yükselerek pazar değerini 1,92 trilyon dolara çıkardı. 1993 yılında kurucu ortağı olduğu şirkette hisselerin yaklaşık yüzde 3,5'ine sahip olan Nvidia CEO'su Jensen Huang, rekor yükselişle bir günde en zengin listesinde açık ara en çok kazanan milyarder oldu.

APPLE VE MICROSOFT'UN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ SIRADA

Oyunculara yönelik grafik işlemciler, ayrıca mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için yongada sistemler üretmesiyle bilinen Nvidia'nın hisseleri, tavan yaptı. Nvidia'nın hisseleri yüzde 15 artışla 1.92 trilyon dolara yükseldi. Bu rekor Nvidia'yı, Apple ve Microsoft'un ardından üçüncü en değerli Amerikan şirketi haline getirdi.

EN ZENGİN 20'YE BİR ADIM KALDI

61 yaşındaki Huang, Forbes'un dünyanın en zengin insanlarına ilişkin gerçek zamanlı sıralamasında Perşembe günü açık ara en çok kazanan milyarder oldu ve 68,7 milyar dolarlık servetiyle en zengin 21. kişi haline geldi.

Huang'ın net serveti, yapay zeka patlamasının ortasında Nvidia hisselerinin hızla yükselmesiyle arttı; Huang'ın serveti Perşembe günü, Forbes'un 2019 milyarderler listesinde nispeten düşük bir rakam olan 3,8 milyar dolardan 17 kat daha fazlaydı.

HİSSESİNİ ELİNDE TUTMUŞ OLSAYDI...

Nvidia'nın kurucu ortağı ve ilk teknoloji müdürü Curtis Priem, Huang'dan çok daha farklı bir yol izledi. Yirmi yıl önce Nvidia'dan ayrılan ve Nvidia hisselerinin bölünmeye göre ayarlanmış 7 doların altında işlem gördüğü 2006 yılında şirketteki hisselerini satan Priem, Kasım ayı itibariyle yaklaşık 30 milyon dolarlık bir servete sahipti. Priem Nvidia'daki hisselerini elinde tutmuş olsaydı serveti yaklaşık 70 milyar dolar değerinde olacaktı.

Huang'ın servetine bir günde 9 milyar dolar katmasıyla birlikte Forbes'un Gerçek Zamanlı Zenginler Listesi de değişti. İşte bugün itibariyle dünyanın en zenginleri:

1. Bernard Arnault & ailesi: 228.3 milyar dolar

2. Elon Musk: 206.6 milyar dolar

3. Jeff Bezos: 193.5 milyar dolar

4. Mark Zuckerberg: 171.7 milyar dolar

5. Larry Elison: 138.1 milyar dolar

6. Warren Buffett: 136 milyar dolar

7. Bill Gates: 124.9 milyar dolar

8. Steve Ballmer: 121.8 milyar dolar

9. Larry Page: 120.1 milyar dolar

10. Mukesh Ambani: 115.4 milyar dolar

11. Sergey Brin: 115.1 milyar dolar

12. Michael Bloomberg: 106.2 milyar dolar

13. Amancio Ortega: 102.7 milyar dolar

14. Carlos Slim Helu & ailesi: 101.7 milyar dolar

15. Francoise Bettencourt Meyers & ailesi: 98.6 milyar dolar

16. Gautam Adani: 83.4 milyar dolar

17. Jim Walton & ailesi: 76.4 milyar dolar

18. Rob Walton & ailesi: 75.4 milyar dolar

19. Michael Dell: 74 milyar dolar

20. Alice Walton: 70.3 milyar dolar

21. Jensen Huang: 68.7 milyar dolar