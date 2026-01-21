Netflix, 2025’in son çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Şirketin geliri yüzde 17,6 artışla 12,1 milyar dolara yükselirken, net kârda da dikkat çekici bir büyüme kaydedildi.

Dijital yayın platformu Netflix, 2025 yılının son çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,6 artırarak yaklaşık 12,1 milyar dolara çıkardı. Netflix’in 2024’ün aynı dönemindeki geliri 10,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirket, gelir artışında abone sayısındaki yükselişin, reklam gelirlerindeki büyümenin ve fiyat düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtti. Şirketin bu yılın ilk çeyreği için gelir beklentisi yaklaşık 12,2 milyar dolar olurken, 2025 yılı genelinde elde ettiği toplam gelir de 45,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

KÂRLILIK DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Netflix’in kârlılığı da artış gösterdi. Şirketin net kârı, yılın son çeyreğinde yüzde 29,4 yükselerek 2,4 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 1,9 milyar dolar düzeyindeydi. Hisse başına düşen kâr ise 43 sentten 56 sente çıktı.

Netflix’ten yapılan açıklamada, dünya genelindeki ücretli abone sayısının 325 milyona ulaştığı bildirildi. Şirketin önümüzdeki dönemde dizi ve film içeriklerinin çeşitliliğini ve kalitesini artırmaya, kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve reklamcılık faaliyetlerini büyütmeye odaklanacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Warner Bros.’un satın alma sürecinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, sağlıklı büyümenin devam etmesinin hedeflendiği vurgulandı. Netflix, 2026 yılı için 50,7 ila 51,7 milyar dolar arasında gelir öngörürken, reklam gelirlerinin de yaklaşık iki katına çıkmasını bekliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası