Normal turistin dört katı döviz bırakıyorlar! Golfü yayalım, oteller 12 ay açık kalsın

19 Ocak 2024 07:48 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 07:58

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Yılda 130 bin golfçüyü ağırlayan Antalya Belek bölgesi, dünyada en çok harcamayı yapan ve turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlayan golf turizminde çıtayı ‘turnuva’larla artırıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en iyi golf oyuncuları bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Cornelia Masters Golf Turnuvası’nda buluştu.

Türkiye’nin turizm gelirlerini artırması için kişi başı gelirde de artış olması gerektiğini belirten Cornelia Golf Club kurucusu ve Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin “17 sahasıyla yılda 400 milyon avroluk gelire ulaşan Türkiye, golf turizminde yılda 5 milyar dolar civarında gelir elde eden İspanya, Portekiz gibi ülkelerle yarışıyor. Golf turizminde Belek gibi birkaç golf destinasyonumuzun olması gerekiyor. Golf turizmini Türkiye’ye yayarsak hem bu pazardan alacağımız pay artacak hem de birçok otelimiz için turizm sezonu 12 aya yayılacaktır” dedi.

BİR YIL ÖNCEDEN REZERVASYON YAPILIYOR

Turizmi çeşitlendirmenin önemine vurgu yapan Ali Şahin “Belek için golf turizmi en önemli pazarlardan biri. 15 Ocak itibarıyla başlayıp haziran, temmuz, ağustos hariç geri kalan zamanlarda 20 Aralık’a kadar süren golf turizmi periyodunda Belek’te yılda yaklaşık 130 bin golfçü ağırlıyoruz. Cornelia grubu olarak özellikle mart, nisan, mayıs aylarında ve ekim, kasım dönemlerinde bir yıl öncesinden rezerve edilmiş yerlerimizle birlikte sahalarımızı dolduruyoruz” diye konuştu.

1.500 İLE 3.500 AVRO ARASINDA HARCIYORLAR

Golf turistinin ülkeye bıraktığı kişi başı dövizin normal turistin dört katı olduğunu söyleyen Şahin “Pandemi döneminde bir düşüş yaşadık ama 2023 döneminde ciddi bir artış söz konusu. 2024 için şimdiden sahalarımız bir çok ayı doldurmuş durumda ve rezervasyonların yoğun şekilde devam ediyor. 2023’de Belek’de 500 bin raunt golf oynandı. 2024 hedefimiz 550-600 bin rauntları bulabilmek. Bir golf misafiri, haftalık 1.500 ile 3.500 avro arasında bir para harcayabiliyor” ifadelerini kullandı.

23 SAHA VAR, GOLF BELEK’E TIKILDI!

Avrupa’da çok fazla golf destinasyonu olduğunu söyleyen Ali Şahin, şöyle konuştu: İspanya yaklaşık 400’e yakın golf sahası ile en büyük golf destinasyonu. Portekiz’de de yaklaşık 104 tane golf sahası var ama en çok golf sahası İngiltere’de. Amerika yine golf turizminin en önemli bölgelerinden biri. Biz dördüncü veya beşinciyiz. Yüksek gelir ve harcama unsurlarına sahip bu pazardan daha fazla pay alabilmek için, doğrudan-direkt uçuş sayılarının artırılması, en az 4-5 adet daha 18 delikli golf sahasının bölgeye eklenmesi ve kalifiye personel sayısının artırılması mutlak ve zorunludur. Biz yaklaşık 20 yıldır Belek’te tıkıldık. Topladığınızda 23 tane golf sahası var Türkiye’de. Bu yeterli değil. Önümüzdeki dönemlerde Mersin’de bir kıpırdanışın olacağını tahmin ediyorum. Eğer Golf destinasyonu olmak istiyorsanız aynı bölgede en az 34 tane sahanızın olması gerekiyor.



Ali Şahin

İNGİLTERE EN BÜYÜK PAZAR, UZAK DOĞU HEDEF PAZAR

Belek bölgesinde golf turizminin büyümesi için özellikle Avrupa’dan Antalya’ya direkt uçuşların konulması gerektiğini anlatan Ali Şahin, şu bilgileri verdi: Birleşik Krallık neredeyse pazar payımızın yüzde 50’sini oluşturuyor. Yüzde 35 ile ikinci sırada Almanya geliyor ve yüzde 15 diğer Avrupa ülkeleri. Cornelia grubu olarak Uzak Doğu’yla ilgili bir takım çalışmalarımız var.

1 MİLYAR DOLAR KAZANAN VAR, BİZDE OYNAYAN YOK

Türkiye’de belli bir kesimin golf oynadığını anlatan Ali Şahin “10 binde bir bile değil. Özellikle, Avrupa’da belediyelerin kurduğu bir takım halk sahaları var. Almanya’da 800 bin, İsveç’de 600 bin, İngiltere’de 2,5 milyon golfçü var. Dünyada en çok para kazanan sporcular golfçülerdir” diyerek, 600 milyon dolar, 1 milyar dolar teklif edilen sporcular olduğunu anlattı.