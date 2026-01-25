Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “durağan”dan “pozitif”e çevirirken, Moody’s pas geçmeyi tercih etti. Fitch’in kararı ekonomistler tarafından olumlu karşılanırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor” dedi.

Ekonomi yönetiminin sıkı para politikaları meyvelerini verdi. Alınan tedbirlerin etkisiyle dezenflasyon sürecinde önemli mesafe katedilirken, Merkez Bankası rezervlerinde ulaşılan rekor seviyeler ve ülke risk primindeki belirgin düşüş ülke notuna olumlu yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yılın ilk toplantısında Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak teyit ederken kredi notu görünümünü “durağan”dan “pozitife” çevirdi. Moody’s ise güncellemeyi pas geçti. Fitch’in kararı ekonomistler tarafından kararı olumlu karşılanırken, 17 Temmuz’daki değerlendirmesinde not artışına gitmesi bekleniyor.

Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada döviz rezervlerinin beklentilerin üzerinde artmasının ekonomideki kırılganlığı azalttığına dikkat çekilerek, “Bu süreçte rezervlerin kalitesinin iyileşmesi, döviz cinsi koşullu yükümlülüklerin azalması, görece sıkı makroekonomik politikaların sürdürülmesi ve belirgin politika gevşemesi riskinin bir miktar gerilemesi etkili olmuştur” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ekonomik görünümün düşük kamu borcu ve dış finansmana erişim imkânı ile desteklendiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, enflasyonda kalıcı düşüşü destekleyen politika çerçevesinin sürdürülebilirliğine dair güvenin artması, dış tamponların belirgin biçimde güçlenmesi ve dış finansman ihtiyacının kalıcı olarak düşmesi ile siyasi şok riskinin azalması veya yönetişim ve kurumsal kapasiteyi güçlendiren adımlar atılması durumlarında Türkiye’nin kredi notunun yükseltilebileceği belirtildi. Kredi notuna negatif etki yapabilecek faktörlerden de bahsedilen açıklamada, enflasyon, ödemeler dengesi ve makro-finansal baskıların artması, rezervlerde belirgin düşüş veya rezerv kompozisyonunda bozulma, iç siyasi veya güvenlik şartlarının ya da uluslararası ilişkilerin ekonomi ve dış finansmanı olumsuz etkilemesinin, not indirimiyle sonuçlanabileceği aktarıldı.

NOT ARTIŞINA İŞARET EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor. Önemli bir şartlı yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz’’ dedi.

MOODY’S’TEN OLUMLU SİNYAL

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'in açıklamasında ise Türkiye’nin kredi notunun, büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisi ile düşük kamu borcu tarafından desteklendiği aktarıldı. Süregelen faiz indirim döngüsüne rağmen merkez bankasının para politikasının sıkı kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Aralık 2025’te yüzde 30,9 olan enflasyonun 2026 sonunda yıllık yüzde 22’ye gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi. Açıklamada, mali konsolidasyonun 2025’te dezenflasyonu desteklediği vurgulanarak, merkezi hükümetin mali açığının 2024’teki yüzde 4,7’den yüzde 2,9’a gerileyerek önemli bir daralma gösterdiği kaydedildi. Ayrıca kredi notunun, makroekonomik istikrarı yeniden tesis eden ve dış kırılganlık risklerinde önemli bir azalmaya imkân tanıyan politikaların etkili şekilde uygulanmaya devam edilmesi hâlinde yükseltilebileceği ifade edildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Fitch’in açıklamasında Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentilerine de yer verildi. Açıklamada, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışının 2026’da yüzde 3,5, 2027’de yüzde 4,2 olmasının tahmin edildiği bildirildi. Ayrıca 2026 sonunda reel politika faizinin yüzde 4,5, 2027 sonunda ise yüzde 2 olacağının öngörüldüğü, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 19,5’e düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası