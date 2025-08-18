O şehrimizde ev alanlar yaşadı! 1,5 yıl içinde değeri iki katını aşacak... "Yatırım yapacaklar fazla beklemesin"

Yatırımcılar gözünü arsadan konuta çevirdi. Konut alımları sadece yılın ilk 5 ayında yüzde 25,4 arttı. Tüm zamanların bu ilk çeyrek rekorunu hakkında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Veysel Dayı, 2 yıl öncesine kadar arazilerin, arsaların çok hareketli olduğunu vurguladı.

Dayı, şöyle devam etti:

"100 işlem yapılıyorsa 70'i arazi ve arsa yüzde 15-20'si konut satımı ve geri kalanı kiralamaydı. Şimdi tam tersi durum var. Konut arsanın yerine geçti. Her 100 satıştan 70'i konut oldu ve yatırımda ilk sırayı aldı. Yüzde 15-20'si ise arazi oldu. Konuta talep giderek artıyor ve bu talep fiyatları da yukarı taşıyacaktır. Nilüfer Özlüce bölgesinden örnek verelim; şu anda 5-6 milyon lira bandında olan eski 3 artı 1 dairelerin 1,5-2 yıl içinde 10 milyon lirayı geçmesini bekliyoruz."

"FAİZ DÜŞTÜĞÜNDE HAREKETLİLİK ARTACAK"

Faizlerin düşüşünün konuttaki hareketliliği artıracağına dikkati çeken Dayı, "Faizdeki para çıkınca konuta akacaktır diye bekliyoruz. Türkiye'de ciddi bir para var ve önemli bölümü mevduatta tutuluyor. Faizler düştüğünde para serbest kaldığında konut daha hareketli olacaktır" diye konuştu.

"YATIRIM DÜŞÜNEN BEKLEMESİN"

Dayı, 2000 yılından bu yana konut kadar kazandıran olmadığını belirterek, "Bu yüzden en güvenli liman konuttur. Konuta yatırım yapan kaybetmez. Şu anda parası olan için konut açısından en iyi dönemdeyiz. Yatırım düşünenler fazla beklemesin" ifadesini kullandı.