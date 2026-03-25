Haftaya 110 dolar seviyesinde başlayan petrol fiyatları Donald Trump’ın açıklamalarıyla 92 dolara kadar geri çekilirken, 100 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Fiyatlardaki sert dalgalanmaların etkisiyle pompa fiyatları da sürekli değişiyor.

Artan fiyatlarla birlikte motorinin litre fiyatına 6,58 TL zam yapıldı. 20 Mart Cuma günü uygulanan düzenleme sonrası motorinde Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) sıfırlanmış olması sebebiyle, yapılan artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 77,65 TL’ye yükselirken, benzinin litre fiyatı ise 62,99 TL oldu. Van ve Hakkâri gibi doğu şehirlerinde ise motorin fiyatı ilk defa 80 TL’yi aştı. Öte yandan fiyatları tekrar düşmesiyle birlikte sektörde çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim beklentisi oluştu. Ancak Eşelmobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık yüzde 75’inin ÖTV’ye yansıyacağı, kalan kısmın ise pompa fiyatlarına sınırlı şekilde yansıyacağı öngörülüyor.



