Ormanı tahrip eden ürün AB'ye giremeyecek: Ahşap, kauçuk, kahve ve soya için yeni dönem...
AB, ‘Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü’ kapsamında sığır eti, kakao, kahve, palm yağı, kauçuk, soya ve ahşap ile bunlardan elde edilen belirli türev ürünlerin Avrupa pazarına girişinde ormansızlaşmaya yol açmama şartı arayacak.
- AB Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü (EUDR) kapsamında sığır eti, kakao, kahve, palm yağı, kauçuk, soya ve ahşap ile bu ürünlerin belirli türevlerinin 'ormansızlaşmaya yol açmama' şartına uyması gerekecek.
- İhracatçıların, ürünlerin ormanların tahrip edilmesi sonucu elde edilmediğini belgelemeleri ve tedarik zincirindeki bilgileri kayıt altına almaları zorunlu olacak.
- Büyük ve orta ölçekli işletmeler için uygulama tarihi 30 Aralık 2026, mikro ve küçük ölçekli işletmeler için ise 30 Haziran 2027 olarak belirlendi.
- Kitaplar, gazeteler ve diğer basılı materyaller ürün kapsamı dışına çıkarılırken, deri, ürün numuneleri ve bazı ambalaj malzemeleri de kapsam dışı bırakılacak.
- Küçük işletmelere yönelik bürokratik yükü azaltmak amacıyla bazı kolaylıklar sağlanacak ve Türkiye düşük riskli ülkeler arasında yer alıyor.
- Ticaret Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu arasında 30 Haziran'da yapılacak toplantıda mevzuattaki değişiklikler ve Türk ihracatçılarının talepleri ele alınacak.
CEMAL EMRE KURT- Avrupa Birliği, ormanların tahrip edilmesiyle üretilen ürünlere karşı ticaret kalkanı oluşturuyor.
AB Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü (EUDR) kapsamında sığır eti, kakao, kahve, palm yağı, kauçuk, soya ve ahşap ile bunlardan elde edilen belirli türev ürünlerin Avrupa pazarına girişinde ‘ormansızlaşmaya yol açmama’ şartı aranacak.
İhracatçıların, ürünlerin ormanların tahrip edilmesi sonucu elde edilmediğini belgelemeleri gerekecek. Ürünün hangi arazide üretildiğinden tedarik zincirindeki tüm aşamalara kadar bilgiler kayıt altına alınacak. Bu şartları yerine getiremeyen firmalar Avrupa pazarına ürün satmakta zorlanacak. Büyük ve orta ölçekli işletmeler için uygulama tarihi 30 Aralık 2026, mikro ve küçük ölçekli işletmeler için ise 30 Haziran 2027 olarak belirlendi.
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KİTAP VE GAZETELER KAPSAM DIŞI
Yeni düzenlemede ürün kapsamına ilişkin de değişiklikler yapılıyor. Daha önce kapsamda bulunan kitaplar, gazeteler ve diğer basılı materyaller ürün listesinden çıkarılırken; Avrupa Komisyonu ayrıca deri, ürün numuneleri, bazı ambalaj malzemeleri ile yeniden kullanılan bazı lastik türlerinin de kapsam dışında bırakılmasını planlıyor. Buna karşılık çözünebilir kahve ve bazı palm yağı çeşitlerinin düzenleme kapsamına alınması öneriliyor.
KÜÇÜK İŞLETMELERE KOLAYLIK
AB, yeni düzenlemenin küçük işletmeler üzerinde oluşturacağı yükü azaltmak için bazı kolaylıklar da getirdi. Buna göre, tedarik zincirinin sonraki aşamalarında faaliyet gösteren şirketlerin her aşamada yeniden özen yükümlülüğü beyanı sunmasına gerek kalmayacak. Düşük riskli ülkelerde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ise her sevkiyat için ayrı belge hazırlamak yerine tek seferlik beyanla işlemlerini yürütebilecek. Böylece özellikle küçük işletmelerin bürokratik yükünün azaltılması ve uygulamanın daha hızlı işlemesi hedefleniyor. Türkiye de düşük riskli ülkeler arasında yer alıyor.
TÜRKİYE AB İLE MASAYA OTURACAK
Söz konusu gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu arasında 30 Haziran’da düzenlenmesi planlanan toplantıda mevzuattaki son değişiklikler ve Türk ihracatçılarının uygulamaya ilişkin soru ve talepleri iletilecek. Düzenleme kapsamında özellikle ahşap ürünleri, mobilya, kahve, kakao ve kauçuk sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların yeni kurallara uyum için hazırlıklarını hızlandırması bekleniyor. Toplantıda sektörün uygulamaya ilişkin karşılaştığı problemler ve beklentiler de ele alınacak.