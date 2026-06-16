AB, ‘Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü’ kapsamında sığır eti, kakao, kahve, palm yağı, kauçuk, soya ve ahşap ile bunlardan elde edilen belirli türev ürünlerin Avrupa pazarına girişinde ormansızlaşmaya yol açmama şartı arayacak.

CEMAL EMRE KURT- Avrupa Birliği, ormanların tahrip edilmesiyle üretilen ürünlere karşı ticaret kalkanı oluşturuyor.

AB Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü (EUDR) kapsamında sığır eti, kakao, kahve, palm yağı, kauçuk, soya ve ahşap ile bunlardan elde edilen belirli türev ürünlerin Avrupa pazarına girişinde ‘ormansızlaşmaya yol açmama’ şartı aranacak.

Ormanı tahrip eden ürün AB'ye giremeyecek: Ahşap, kauçuk, kahve ve soya için yeni dönem...

İhracatçıların, ürünlerin ormanların tahrip edilmesi sonucu elde edilmediğini belgelemeleri gerekecek. Ürünün hangi arazide üretildiğinden tedarik zincirindeki tüm aşamalara kadar bilgiler kayıt altına alınacak. Bu şartları yerine getiremeyen firmalar Avrupa pazarına ürün satmakta zorlanacak. Büyük ve orta ölçekli işletmeler için uygulama tarihi 30 Aralık 2026, mikro ve küçük ölçekli işletmeler için ise 30 Haziran 2027 olarak belirlendi.

KİTAP VE GAZETELER KAPSAM DIŞI

Yeni düzenlemede ürün kapsamına ilişkin de değişiklikler yapılıyor. Daha önce kapsamda bulunan kitaplar, gazeteler ve diğer basılı materyaller ürün listesinden çıkarılırken; Avrupa Komisyonu ayrıca deri, ürün numuneleri, bazı ambalaj malzemeleri ile yeniden kullanılan bazı lastik türlerinin de kapsam dışında bırakılmasını planlıyor. Buna karşılık çözünebilir kahve ve bazı palm yağı çeşitlerinin düzenleme kapsamına alınması öneriliyor.

Ormanı tahrip eden ürün AB'ye giremeyecek: Ahşap, kauçuk, kahve ve soya için yeni dönem...

KÜÇÜK İŞLETMELERE KOLAYLIK

AB, yeni düzenlemenin küçük işletmeler üzerinde oluşturacağı yükü azaltmak için bazı kolaylıklar da getirdi. Buna göre, tedarik zincirinin sonraki aşamalarında faaliyet gösteren şirketlerin her aşamada yeniden özen yükümlülüğü beyanı sunmasına gerek kalmayacak. Düşük riskli ülkelerde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ise her sevkiyat için ayrı belge hazırlamak yerine tek seferlik beyanla işlemlerini yürütebilecek. Böylece özellikle küçük işletmelerin bürokratik yükünün azaltılması ve uygulamanın daha hızlı işlemesi hedefleniyor. Türkiye de düşük riskli ülkeler arasında yer alıyor.

Ormanı tahrip eden ürün AB'ye giremeyecek: Ahşap, kauçuk, kahve ve soya için yeni dönem...

TÜRKİYE AB İLE MASAYA OTURACAK

Söz konusu gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu arasında 30 Haziran’da düzenlenmesi planlanan toplantıda mevzuattaki son değişiklikler ve Türk ihracatçılarının uygulamaya ilişkin soru ve talepleri iletilecek. Düzenleme kapsamında özellikle ahşap ürünleri, mobilya, kahve, kakao ve kauçuk sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların yeni kurallara uyum için hazırlıklarını hızlandırması bekleniyor. Toplantıda sektörün uygulamaya ilişkin karşılaştığı problemler ve beklentiler de ele alınacak.



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