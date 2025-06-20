Orta Doğu gerilimi Rus ekonomisini zorlayabilir! Bakan itirafta bulundu: Bir savaş daha kaldırabilirler mi?

Rusya Ekonomi Bakanı, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle ülkenin resesyon eşiğinde olduğunu açıkladı. İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ndeki Rus varlığı da bölgesel gerilimler nedeniyle endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bakan Likhachev, burada herhangi bir olumsuz durum yaşanması halinde yaşanabilecekler konusunda İsrail'e açıkça bir mesaj verdi.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürüyor. Orta Doğu'daki İsrail-İran savaşı ise, Rusya'nın bölgedeki varlıklarından dolayı ülkede ve yönetimde endişeye sebep olmuş durumda.

Rusya Ekonomi Bakanı Maksim Reşetnikov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamada ülkenin resesyona girebileceğini kabul etti.

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Bu, Ukrayna savaşı başladığından bu yana üst düzey bir yetkiliden gelen ilk açık itiraf oldu. Ayrıca İran'da yüzlerce Rus uzmanın çalıştığı Buşehr Nükleer Santrali’nde, sıkı bir gözetim hakim.

ORTA DOĞU'DAKİ GERGİNLİK EKONOMİYİ DAHA KÖTÜ DURUMA SÜRÜKLEYEBİLİR

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Başkanı Aleksey Likhachev, burada herhangi bir olumsuz durum yaşanması halinde yaşanabilecekler konusunda İsrail'e açıkça bir mesaj verdi.

Reuters'tan edinilen bilgilere göre, Likhachev, söz konusu santralle ilgili, "çalışmalarımıza seferberlik öncesi modda devam ediyoruz ve dün ilettiğimiz tüm sinyallerin İsrail liderliğine ulaştığını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"RESESYONUN EŞİĞİNDEYİZ"

Reşetnikov, mevcut iş dünyası beklentilerine atıfta bulunarak “ülke olarak fiilen resesyonun eşiğindeyiz” dedi.

Mevcut ekonomik verileri ise geçmişe bakan bir “dikiz aynası”na benzetti.

ASKERİ HARCAMALAR EKONOMİYİ ZORLUYOR

Savaş nedeniyle artan askeri harcamalar 2023 ve 2024’te yüzde 4’ün üzerinde GSYH büyümesi sağladı. Ayrıca

Ancak bu büyüme, birçok uzman tarafından Kremlin’in "askeri Keynesçilik" modeli olarak tanımlanıyor; yani savunma harcamalarıyla yükselen ücretler ve tam istihdama yaklaşan bir ekonomi. Fakat bu büyümenin etkileri zayıflamaya başladı. Talep zirveye ulaşmış görünüyor ve savaş kaynaklı teşviklerin ivmesi kayboluyor.

Reşetnikov, Rusya Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve yüksek faiz oranlarının yatırımlar ile ekonomik faaliyeti engellediğini vurguladı. Bakanlık, 2025 yılı için yüzde 2,5 büyüme öngörse de bu tahminin, Merkez Bankası’nın para politikasına göre Ağustos ayında güncellenebileceğini belirtti. Merkez Bankası ise büyümeyi daha ihtiyatlı bir şekilde yüzde 1 ile yüzde 2 arasında tahmin ediyor.

Bu tablo, maliye ile para politikası yapıcıları arasındaki görüş ayrılığını gözler önüne seriyor. İş dünyası ve bazı hükümet yetkilileri, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’dan kredi koşullarının gevşetilmesini talep ediyor. Askeri sözleşmelerle desteklenen sektörler bile yüksek faizler nedeniyle zorluk yaşadıklarını bildiriyor.

Haziran ayı başında Merkez Bankası, enflasyonun yıllık bazda yüzde 9,8’e düşmesi üzerine politika faizini yüzde 20’ye çekti. Ancak banka, yüzde 4’lük uzun vadeli enflasyon hedefinden taviz vermeyeceğini ve fiyat istikrarının öncelikli olmaya devam edeceğini açıkladı.