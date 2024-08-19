Otomotiv devi binden fazla kişiyi işten çıkaracak!

ABD'li otomotiv devi General Motors, yazılım ve hizmetler biriminde çalışan personelleri işten çıkarmaya hazırlanıyor.

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ABD'nin önde gelen otomotiv firmalarından General Motors (GM), küçülme kararı aldı. GM, yazılım ve hizmetler biriminde çalışan personel sayısında azalmaya gideceğini duyurdu.

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YENİ YATIRIMLARA ÖNCELİK VERECEK

Detroit merkezli araç üreticisi GM'den yapılan açıklamada, şirketin hız ve mükemmellik için süreçleri basitleştirmesi ve büyük etki oluşturacak yatırımlara öncelik vermesi gerektiği belirtildi.

BİNLERCE KİŞİYİ İŞTEN ATACAK

Bu kapsamda, yazılım ve hizmetler organizasyonundaki belirli ekiplerin azaltılacağı duyurulan açıklamada, GM'nin liderliğini sağlayacak güçlü bir temel oluşturmaya yardımcı olanlara minnettar olunduğu kaydedildi.

GM'nin açıklamasında işten çıkarmaların ne kadar personeli kapsadığına dair bilgi verilmemesine rağmen, ABD basınında çıkan haberlerde, şirketin söz konusu birimlerde 1000'den fazla maaşlı çalışanın işine son vereceği aktarıldı.

Haberlerde, işten çıkarmaların GM'nin Detroit yakınlarındaki teknoloji kampüsündeki yaklaşık 600 çalışanı de kapsadığı ifade edildi.