Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Otomotiv devi binden fazla kişiyi işten çıkaracak!

Otomotiv devi binden fazla kişiyi işten çıkaracak!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Otomotiv devi binden fazla kişiyi işten çıkaracak!

Ekonomi Haberleri

ABD'li otomotiv devi General Motors, yazılım ve hizmetler biriminde çalışan personelleri işten çıkarmaya hazırlanıyor.

ABD'nin önde gelen otomotiv firmalarından General Motors (GM), küçülme kararı aldı. GM, yazılım ve hizmetler biriminde çalışan personel sayısında azalmaya gideceğini duyurdu.

YENİ YATIRIMLARA ÖNCELİK VERECEK

Detroit merkezli araç üreticisi GM'den yapılan açıklamada, şirketin hız ve mükemmellik için süreçleri basitleştirmesi ve büyük etki oluşturacak yatırımlara öncelik vermesi gerektiği belirtildi.

BİNLERCE KİŞİYİ İŞTEN ATACAK

Bu kapsamda, yazılım ve hizmetler organizasyonundaki belirli ekiplerin azaltılacağı duyurulan açıklamada, GM'nin liderliğini sağlayacak güçlü bir temel oluşturmaya yardımcı olanlara minnettar olunduğu kaydedildi.

GM'nin açıklamasında işten çıkarmaların ne kadar personeli kapsadığına dair bilgi verilmemesine rağmen, ABD basınında çıkan haberlerde, şirketin söz konusu birimlerde 1000'den fazla maaşlı çalışanın işine son vereceği aktarıldı.

Haberlerde, işten çıkarmaların GM'nin Detroit yakınlarındaki teknoloji kampüsündeki yaklaşık 600 çalışanı de kapsadığı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Netanyahu'nun olmazsa olmazı! Philadelphi Koridoru ısrarı sürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da simide zam! İşte yeni fiyat - EkonomiBursa'da simide zam! İşte yeni fiyatBir zam daha geldi! Bursa'da simit fiyatı yüzde 25 zamlandı - EkonomiBursa'da simit fiyatı yüzde 25 zamlandıYeni hafta hareketli başladı! Dolar ve altın rekor kırdı, borsa 10 bini aştı - EkonomiDolar ve altın rekor kırdı, borsa 10 bini aştıDünyaca ünlü banka Citi'den heyecanlandıran tahmin! Tarih verdiler, ons altında 3 bin dolar sesleri  - EkonomiAltın için heyecanlandıran tahmin! Dev banka tarih verdiMerkez Bankası ağustos ayı faiz kararını yarın açıklayacak! İşte ekonomistlerin tahminleri   - EkonomiMerkez Bankası faiz kararı yarınTMO Giresun'da sezonun ilk fındığını aldı! Fındığın ne kadar olduğu dikkat çekti - EkonomiTMO Giresun'da ilk fındığı aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...