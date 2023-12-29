Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Özellikle ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren arabuluculuk faaliyetleri için 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi. En çok kiracı ve ev sahiplerinin başvurduğu arabulucukta işte saat ve kişi bazında yeni ücretler...

    Özellikle ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilmeyen ya da konusu para olan hukuki uyuşmazlıkların çözümündeki arabuluculukta yeni fiyat tarifesi belli oldu.

    Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 520 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 1100 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 1200 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1300 lira ödenecek.

    TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR

    Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 900 lira olacak. Taraf sayısı 3-5 kişi olan uyuşmazlıklar için ücret 1900 lira, 6-10 kişi için 2 bin lira, 11 ve üzeri için ise 2 bin 100 lira olarak belirlendi.

    KİRACI VE EV SAHİPLERİ İÇİN TUTAR NE KADAR OLDU?

    Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 580 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1200 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1300 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1400 lira olacak.

    Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu durumlarda saatlik ücret 550 lira olarak belirlendi.

    Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 200 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak.

    Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ev SahibiArabuluculuk
    Haberler > Ekonomi > Özellikle ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dolar ve Euro tüm tahminleri alt üst etti! - EkonomiDolar ve Euro tüm tahminleri alt üst etti!Araç sahiplerine 2023 bitmeden kötü haber geldi! İşte yeni vergi - EkonomiAraç sahiplerine 2023 bitmeden kötü haber geldi! İşte yeni vergiTürkiye ihracatta bir rekor daha kırdı - EkonomiTürkiye ihracatta bir rekor daha kırdıSPK'dan enflasyon muhasebesi duyurusu geldi - EkonomiSPK'dan enflasyon muhasebesi duyurusu geldiArabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belli oldu - EkonomiArabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belli olduYıldızlara bakarak suç işliyorlar! - EkonomiYıldızlara bakarak suç işliyorlar!Asgari ücret tamam, emekli beklemede - EkonomiAsgari ücret tamam, emekli beklemede2024 yılında PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ ne kadar olacak? 2024 yılında 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport ödemelerine ne kadar zam gelecek? - Ekonomi2024 yılında PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ ne kadar olacak? 2024 yılında 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport ödemelerine ne kadar zam gelecek?İSTANBUL'DAKİ DEV AVM'LER İFLAS MI ETTİ? Konkordato nedir? Hangi şirketler konkordato talep eder? - EkonomiİSTANBUL'DAKİ DEV AVM'LER İFLAS MI ETTİ? Konkordato nedir? Hangi şirketler konkordato talep eder?5 bin lira emekli ikramiyesi SAAT KAÇTA yatacak? - Ekonomi5 bin lira emekli ikramiyesi SAAT KAÇTA yatacak?
    Sonraki Haber Yükleniyor...