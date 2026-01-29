Brent petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlerde 68 doları aştı. Eylül 2025’ten bu yana en yüksek seviyelerine çıkan petrol, kritik 70 dolar seviyesine de yaklaştı. ABD-İran gerilimi, zayıf dolar etkisi ve çetin kış şatlarında arz-talep dengesizliği petrol fiyatlarını tetikliyor. Petroldeki yükselişin ardından iç piyasada da “Akaryakıta zam var mı” soruları arttı. İşte 29 Ocak 2026’da geçerli benzin ve mazot fiyatları…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarında jeopolitik risklerden kaynaklanan yükseliş devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde %1,39 primle 67,68 dolardan kapanış yapmıştı. Bugünkü ilk işlemlerde de Brent fiyatı 68 doları aştı. Eylül 2025’ten bu yana en yüksek noktalara ulaşan petrol fiyatı, kritik 70 dolar seviyesine de oldukça yaklaştı.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Petrol fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında ABD ve İran arasında nükleer tansiyonun yeniden yükselmesi ilk sebep olarak öne çıkıyor. Bölgeye uçak gemisini yönlendiren ABD, İran'ın nükleer anlaşmaya varmaması halinde muhtemel bir askeri müdahale uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki ABD deniz gücünün "gerekirse harekete geçmeye hazır olduğunu” söyledi. İran ise diyaloğa açık olduğu mesajını verdi ancak asgari müdahaleye karşı cevap verileceğini de açıkladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ

Yaşanan gelişmeler, petrolde Orta Doğu sevkiyatında muhtemel bir arz kesintisi endişelerinin de artmasına sebep oldu. İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzının yaklaşık üçte birinin gerçekleştiği bir deniz yolu olarak biliniyor. Çatışma halinde petrol ve LNG taşımacılığının sekteye uğrayabileceği korkuları, petrol fiyatlarında yükselişi tetikliyor.

ZAYIF DOLAR EKİSİ

Bu arada küresel piyasalarda dolar endeksinin 96 sınırına kadar gerileyerek son 4 yılın dibini görmesi, ABD para birimi ile fiyatlanan emtia ürünlerinde yukarı yönlü hareketliliği destekliyor. Petrol fiyatları da zayıf dolardan pozitif etkileniyor.

ŞİDDETLİ KIŞ FAKTÖRÜ

Öte yandan kuzey yarım kürede son yılların en çetin kış mevsiminin yaşanması, enerji talebinde de artışa sebep oldu. Buna karşılık özellikle ABD’de etkili olan yoğun kar yağışı ve kar fırtınalarının, ülkedeki petrol üretiminde günlük 2 milyon varil civarında düşüşe sebep olduğu bildiriliyor. Talepte artışa karşılık arzda yaşanan gerileme de petrol fiyatlarında artışı destekliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA DURUM

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından “akaryakıta zam var mı” soruları artarken, henüz bu konuda bir açıklama gelmedi.

29 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatları:

-İstanbul Avrupa: 55,23 TL

-İstanbul Anadolu: 55,08 TL

-Ankara: 56,15 TL

-İzmir: 56,44 TL

29 Ocak 2026 itibarıyla motorin (mazot) fiyatları:

-İstanbul Avrupa: 57,37 TL

-İstanbul Anadolu: 57,25 TL

-Ankara: 58,49 TL

-İzmir: 58,77 TL

