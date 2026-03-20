Orta Doğu’daki gaz ve petrol tesislerine karşılıklı saldırılar enerji piyasasında tedirginliği artırırken, Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 114 doları test etti. Avrupa’da doğalgaz vadelilerde yüzde 35’e varan artış görüldü.

Petrol fiyatları, İran’ın güneyinde Basra Körfezi’nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı sonrası sert yükseldi.

Ülkenin en büyük doğalgaz işleme tesisine saldırıları üstlenen İsrail, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran’da ilk kez doğalgaz tesislerine saldırı gerçekleştirdi. Ayrıca Katar’ın ana sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) işleme tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesine yönelik İran füze saldırılarının ise enerji altyapısında ‘geniş çaplı hasara’ yol açtığı bildirildi.

Suudi Arabistan ise Riyad’a yönelen dört balistik füzenin imha edildiğini ve bir doğalgaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı. Kuveyt Petrol Şirketi de Mina Abdullah Rafinerisinin insansız hava aracıyla hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu. İran, İsrail’in en önemli petrol rafinerilerinden biri olan Hayfa’daki tesisi de vurdu.

Söz konusu gelişmeler, arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Önceki gün 111,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dün de 114 dolar seviyesini test etti. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda ise yüzde 8,4 artarak 116 doları geçti.

Katar’daki en büyük LNG tesisinin vurulmasının ardından Avrupa’da doğalgaz vadelilerinde yüzde 35’e varan artış görüldü. Uzmanlar, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik nokta atışı saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli aksamalara işaret ettiğini belirtiyor.



