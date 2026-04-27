Petrol yükseldi, akaryakıta çifte zam! Tabela bu gece değişiyor
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta çifte zam geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorinin fiyatı artacak. İşte detaylar...
- 28 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam gelecek.
- Motorinin litre fiyatı 2 lira 28 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 95 kuruş artacak.
- Zam sonrası İstanbul'da motorinin litresi 70 liranın üzerine çıkacak.
- Akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek hesaplanıyor.
- Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasası ürün fiyatları ve dolar kuruna göre belirleniyor.
Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'dan gelen haber akışına göre bir aşağı bir yukarı hareket ederken, bu gelişme akaryakıta indirim ya da zam olarak yansıyor.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Brent petrolün varil fiyatının 108 dolara kadar çıkması sonrası akaryakıta çifte zam göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinin fiyatı artacak.
MOTORİN 70 LİRAYI AŞACAK
Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litresi 2 lira 28 kuruş, benzinin litresi ise 95 kuruş zamlanacak. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da yeniden 70 liranın üzerine çıkacak.
27 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|62.76
|69.35
|34.99
|İstanbul Anadolu
|62.62
|69.21
|34.39
|Ankara
|63.73
|70.47
|34.87
|İzmir
|64.01
|70.75
|34.79
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.