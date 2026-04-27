Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta çifte zam geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorinin fiyatı artacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'dan gelen haber akışına göre bir aşağı bir yukarı hareket ederken, bu gelişme akaryakıta indirim ya da zam olarak yansıyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Brent petrolün varil fiyatının 108 dolara kadar çıkması sonrası akaryakıta çifte zam göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinin fiyatı artacak.

Petrol yükseldi, akaryakıta çifte zam! Tabela bu gece değişiyor

MOTORİN 70 LİRAYI AŞACAK

Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litresi 2 lira 28 kuruş, benzinin litresi ise 95 kuruş zamlanacak. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da yeniden 70 liranın üzerine çıkacak.

27 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.76 69.35 34.99 İstanbul Anadolu 62.62 69.21 34.39 Ankara 63.73 70.47 34.87 İzmir 64.01 70.75 34.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

